فروش بلیط قطارهای مهر شروع شد
پیشفروش آنلاین بلیط قطار مسافربری مهرماه برای کلیه محورها (مسیرهای رفت از اول تا ۳۰ مهرماه و برگشت تا اول آبان ماه) دوشنبه ۲۴ شهریور از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۰:۳۰ صبح از طریق تمامی پلتفرمهای آنلاین مجاز فروش بلیط، مانند "مستربلیط" آغاز شد.
طبق اعلام سازمان راهآهن جمهوری اسلامی ایران (rai)، پیشفروش بلیط قطار مسافربری مهرماه، دوشنبه ۲۴ شهریورماه از ساعت ۷:۳۰ صبح به صورت آنلاین آغاز شد.
طبق روال همیشه پس از پایان پیش فروش آنلاین، از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ پیش فروش حضوری از طریق مراکز مجاز خرید بلیط قطار انجام خواهد شد. سپس پس از پایان ساعات پیش فروش حضوری در روز چهارشنبه، از ساعت ۱۴، پیشفروش همزمان بلیط به صورت آنلاین و حضوری قابل انجام است و ادامه دارد.
در نظر داشته باشید برای مسیرهای پرطرفدار مانند تهران به مشهد، تهران به تبریز، شیراز به اهواز، اهواز به اندیمشک و… باید در همین ساعات اولیه بلیط خود را تهیه کنید.