خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه خبر داد؛

گام بلند فولاد مبارکه برای امنیت انرژی کشور با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیون دلاری در میدان «مدار»

گام بلند فولاد مبارکه برای امنیت انرژی کشور با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیون دلاری در میدان «مدار»
کد خبر : 1685914
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از آغاز عملیات توسعه میدان گازی «مدار» با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیون دلار خبر داد و گفت: این پروژه با هدف افزایش تولید روزانه گاز تا ۱۳ میلیون مترمکعب استاندارد و تولید ۴۰ هزار بشکه میعانات گازی در روز به مدت ۲۰ سال، گامی مهم در مسیر تأمین پایدار انرژی صنایع و ارتقای توان اقتصادی کشور به شمار می‌رود و در راستای سودآوری پایدار گروه فولاد مبارکه اجرا می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد اظهار داشت: میدان گازی مدار که در منطقه عسلویه قرار دارد، با ذخیره درجای ۸.۹ تریلیون فوت مکعب و نسبت میعانات به گاز ۸۸ بشکه در هر میلیون فوت مکعب، یکی از ظرفیت‌های ارزشمند کشور برای تأمین انرژی پایدار است.

وی ادامه داد: فولاد مبارکه با بهره‌گیری از توان فنی و مدیریتی خود، اجرای این پروژه را بر اساس مدل قراردادی IPC برعهده گرفته که نسبت به قراردادهای بیع متقابل مزایای بیشتری دارد.

به گفته زرندی، در سناریوی توسعه پروژه، ۲۰ حلقه چاه شامل ۱۹ حلقه جدید و یک حلقه تعمیراتی در قالب چهار کلاستر حفاری خواهد شد. همچنین اجرای ۷۰ کیلومتر خطوط لوله جریانی از کلاسترها تا محل جمع‌آوری، ۳۳ کیلومتر خطوط تولید تا پالایشگاه فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی و احداث تأسیسات جانبی و صنعتی در برنامه قرار دارد.

گام بلند فولاد مبارکه برای امنیت انرژی کشور با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیون دلاری در میدان «مدار»

وی تصریح کرد: در فاز نهایی، حداکثر نرخ تولید گاز این میدان ۱۳ میلیون مترمکعب در روز و تولید میعانات گازی ۴۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، در ۲۸ ماه نخست پروژه، تولید زودهنگام روزانه دو میلیون مترمکعب محقق خواهد شد؛ در حالی که مصرف فعلی گاز گروه فولاد مبارکه حدود ۱۵ میلیون مترمکعب در روز است.

مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به ابعاد اقتصادی و اجتماعی این طرح گفت: این سرمایه‌گذاری علاوه بر افزایش ظرفیت تولید گاز کشور، موجب ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم در حوزه‌های مهندسی، حفاری، ساخت تجهیزات و حمل‌ونقل خواهد شد. همچنین، با تقویت امنیت انرژی صنایع به‌ویژه زنجیره فولاد، رقابت‌پذیری بخش صنعت در بازارهای داخلی و خارجی ارتقا می‌یابد.

زرندی در پایان تأکید کرد: این پروژه با کارفرمایی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و در قالب مشارکت با شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک) و با بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های روز دنیا در بخش‌های سطح‌الارضی و تحت‌الارضی اجرا می‌شود. فولاد مبارکه نیز متعهد است با تکیه بر تجربیات ملی خود، پروژه را با کیفیت و در زمان مقرر تحویل فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی