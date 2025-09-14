به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد اظهار داشت: میدان گازی مدار که در منطقه عسلویه قرار دارد، با ذخیره درجای ۸.۹ تریلیون فوت مکعب و نسبت میعانات به گاز ۸۸ بشکه در هر میلیون فوت مکعب، یکی از ظرفیت‌های ارزشمند کشور برای تأمین انرژی پایدار است.

وی ادامه داد: فولاد مبارکه با بهره‌گیری از توان فنی و مدیریتی خود، اجرای این پروژه را بر اساس مدل قراردادی IPC برعهده گرفته که نسبت به قراردادهای بیع متقابل مزایای بیشتری دارد.

به گفته زرندی، در سناریوی توسعه پروژه، ۲۰ حلقه چاه شامل ۱۹ حلقه جدید و یک حلقه تعمیراتی در قالب چهار کلاستر حفاری خواهد شد. همچنین اجرای ۷۰ کیلومتر خطوط لوله جریانی از کلاسترها تا محل جمع‌آوری، ۳۳ کیلومتر خطوط تولید تا پالایشگاه فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی و احداث تأسیسات جانبی و صنعتی در برنامه قرار دارد.

وی تصریح کرد: در فاز نهایی، حداکثر نرخ تولید گاز این میدان ۱۳ میلیون مترمکعب در روز و تولید میعانات گازی ۴۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، در ۲۸ ماه نخست پروژه، تولید زودهنگام روزانه دو میلیون مترمکعب محقق خواهد شد؛ در حالی که مصرف فعلی گاز گروه فولاد مبارکه حدود ۱۵ میلیون مترمکعب در روز است.

مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به ابعاد اقتصادی و اجتماعی این طرح گفت: این سرمایه‌گذاری علاوه بر افزایش ظرفیت تولید گاز کشور، موجب ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم در حوزه‌های مهندسی، حفاری، ساخت تجهیزات و حمل‌ونقل خواهد شد. همچنین، با تقویت امنیت انرژی صنایع به‌ویژه زنجیره فولاد، رقابت‌پذیری بخش صنعت در بازارهای داخلی و خارجی ارتقا می‌یابد.

زرندی در پایان تأکید کرد: این پروژه با کارفرمایی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و در قالب مشارکت با شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک) و با بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های روز دنیا در بخش‌های سطح‌الارضی و تحت‌الارضی اجرا می‌شود. فولاد مبارکه نیز متعهد است با تکیه بر تجربیات ملی خود، پروژه را با کیفیت و در زمان مقرر تحویل فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی دهد.

