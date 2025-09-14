به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حمید بورد، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، سیدعباس حسینی، مشاور وزیر صمت و مدیرکل حوزه وزارتی این وزارتخانه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، عباس اکبری محمدی، معاون سرمایه‌گذاری و راهبری شرکت‌های فولاد مبارکه، حامدحسین ولی‌بیک، معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه، رضا حیدری، معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه، محمدعلی شفیعی و حمیدرضا عراقی، به ترتیب مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت(اویک)، در این مراسم حضور داشتند.

این قرارداد که با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیون دلاری فولاد مبارکه به امضا رسید، با هدف افزایش تولید روزانه گاز تا سقف ۱۳ میلیون متر مکعب و تولید ۴۰ هزار بشکه در روز میعانات گازی به مدت ۲۰ سال، گامی مهم در مسیر تأمین پایدار انرژی فولاد مبارکه است. میدان "مدار" که در ۴۰ کیلومتری پالایشگاه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی و در مجاورت میادین عسلویه شرقی، تابناک و خیام غربی قرار دارد، در سال ۲۰۰۹ کشف شده و ذخیره درجای آن ۸.۸ تریلیون فوت‌مکعب برآورد می‌شود.

براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، علاوه بر تأمین قسمت عمده گاز مورد نیاز گروه فولاد مبارکه و همچنین سودآوری حاصل از سرمایه‌گذاری مذکور ،اجرای این طرح به تولید تجمعی حدود ۶۵ میلیارد متر مکعب گاز و ۱۲۷ میلیون بشکه میعانات گازی در طول دوره ۲۰ ساله قرارداد منجر خواهد شد؛ این قرارداد شامل تکمیل ۲۰ حلقه چاه در ۴ کلاستر، احداث تأسیسات سرچاهی، اجرای بیش از ۱۰۰ کیلومتر خطوط لوله جریانی و انتقال و احداث تأسیسات اندازه‌گیری و تصفیه آب است و با هدف برداشت حداکثری از میدان مدار، ایجاد اشتغال در مناطق محروم استان بوشهر و جذب سرمایه در صنعت نفت و گاز کشور اجرا می‌شود.

