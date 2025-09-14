خبرگزاری کار ایران
انعقاد قرارداد توسعه میدان گازی "مدار" میان فولاد مبارکه و شرکت ملّی نفت ایران/ سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیون دلاری فولاد مبارکه برای تأمین پایدار گاز

مراسم امضای قرارداد طرح توسعه و بهره‌برداری از میدان گازی "مدار"، میان شرکت فولاد مبارکه، شرکت ملّی نفت ایران و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت(اویک)، بعد از ظهر امروز(۲۳ شهریورماه ۱۴۰۴) در ساختمان وزارت نفت برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حمید بورد، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، سیدعباس حسینی، مشاور وزیر صمت و مدیرکل حوزه وزارتی این وزارتخانه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، عباس اکبری محمدی، معاون سرمایه‌گذاری و راهبری شرکت‌های فولاد مبارکه، حامدحسین ولی‌بیک، معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه، رضا حیدری، معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه، محمدعلی شفیعی و حمیدرضا عراقی، به ترتیب مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت(اویک)، در این مراسم حضور داشتند.

این قرارداد که با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیون دلاری فولاد مبارکه به امضا رسید، با هدف افزایش تولید روزانه گاز تا سقف ۱۳ میلیون متر مکعب و تولید ۴۰ هزار بشکه در روز میعانات گازی به مدت ۲۰ سال، گامی مهم در مسیر تأمین پایدار انرژی فولاد مبارکه است. میدان "مدار" که در ۴۰ کیلومتری پالایشگاه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی و در مجاورت میادین عسلویه شرقی، تابناک و خیام غربی قرار دارد، در سال ۲۰۰۹ کشف شده و ذخیره درجای آن ۸.۸ تریلیون فوت‌مکعب برآورد می‌شود.

انعقاد قرارداد توسعه میدان گازی "مدار" میان فولاد مبارکه و شرکت ملّی نفت ایران/ سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیون دلاری فولاد مبارکه برای تأمین پایدار گاز

براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، علاوه بر تأمین قسمت عمده گاز مورد نیاز گروه فولاد مبارکه و همچنین سودآوری حاصل از سرمایه‌گذاری مذکور ،اجرای این طرح به تولید تجمعی حدود ۶۵ میلیارد متر مکعب گاز و ۱۲۷ میلیون بشکه میعانات گازی در طول دوره ۲۰ ساله قرارداد منجر خواهد شد؛ این قرارداد شامل تکمیل ۲۰ حلقه چاه در ۴ کلاستر، احداث تأسیسات سرچاهی، اجرای بیش از ۱۰۰ کیلومتر خطوط لوله جریانی و انتقال و احداث تأسیسات اندازه‌گیری و تصفیه آب است و با هدف برداشت حداکثری از میدان مدار، ایجاد اشتغال در مناطق محروم استان بوشهر و جذب سرمایه در صنعت نفت و گاز کشور اجرا می‌شود.

