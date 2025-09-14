اقدامات حوزه های استراتژیک بانک پارسیان در توسعه اجتماعی و اقتصادی
بانک پارسیان با رویکردی استراتژیک و آینده نگر و با تکیه بر اصول بانکداری اسلامی و تخصیص منابع قرضالحسنه نقش موثری در رونق تولید،توسعه عدالت اجتماعی، کاهش فقر و توانمندسازی اقتصاد ملی ایفا کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از بانک پارسیان؛ اقدامات این بانک در قالب حوزه های استراتژیک شامل؛ توسعه اشتغال در مناطق محروم و روستایی، محرومیتزدایی و عدالت اجتماعی، کمک به تأمین امنیت غذا و دارو، حمایت از تولید داخلی، سرمایهگذاری و توسعه کارآفرینی، توسعه صادرات، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان، اصلاح و تقویت عملکرد اعتباری و ایفای مسئولیتهای اجتماعی انجام گرفت.
علاوه بر این، بانک پارسیان در حوزه حمایت از خانوادهها از طریق تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نیز عملکردی چشمگیر داشته است. مرور این اقدامات نشان میدهد بانک پارسیان توانسته است الگویی روشن از پیوند بانکداری اسلامی با توسعه پایدار و عدالتمحور ارائه کند.
توسعه اشتغال در مناطق محروم و روستایی و حمایت از خانواده ها
اشتغالزایی همواره یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران بهویژه در مناطق روستایی و کمتر توسعهیافته بوده است. نبود فرصتهای شغلی پایدار در این مناطق اغلب منجر به مهاجرت، فقر و کاهش کیفیت زندگی میشود. در همین راستا بانک پارسیان این حوزه را در اولویت قرار داد تا با تخصیص تسهیلات قرضالحسنه، زمینهساز ایجاد شغل و درآمد پایدار برای خانوارها باشد.
به طور کلی بررسی عملکرد بانک پارسیان نشان می دهد که این بانک توانسته میان اهداف مالی و مسئولیتهای اجتماعی توازن برقرار سازد. در همین راستا، صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان با همکاری نهادهای حمایتی از جمله بنیاد برکت، کمیته امداد، سازمان بهزیستی و غیره توانست هزاران فقره وام قرضالحسنه به متقاضیان ارائه کند. این برنامهها در مجموع موجب ایجاد فرصت های شغلی بالقوه شد و تأثیر چشمگیری در کاهش بیکاری، افزایش سطح معیشت و جلوگیری از مهاجرت نیروهای جوان از روستاها به شهرها داشت. ادامه این مسیر میتواند زمینهساز توسعه پایدار، تقویت اعتماد عمومی و ارتقای جایگاه بانکداری اسلامی در کشور شود.
پیشگام در محرومیتزدایی و ارتقای عدالت اجتماعی
محرومیتزدایی و تلاش برای توزیع عادلانه فرصتها و منابع مالی یکی از شاهراههای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است که در سیاستهای کلان بانک پارسیان هم موردتوجه قرارگرفته است. ازاینرو در خصوص برخی از اقدامات مهم و اثرگذار این بانک در حوزه محرومیتزدایی و کمک به ارتقای عدالت اجتماعی میتوان به مشارکت در طرحهای انتقال آب خلیجفارس به کویر مرکزی ایران و آبشیرینکن، طرح آبرسانی به شهرها و روستاها و مناطق محروم در قالب 21 طرح در 14 استان کشور، تأمین مالی طرح گازرسانی به مناطق روستایی اشاره نمود.
این اقدامات بهطور مستقیم کیفیت زندگی روستاییان و ساکنان مناطق کمبرخوردار را ارتقا داد، دسترسی به منابع حیاتی همچون آب سالم را تسهیل کرد و سطح رفاه اجتماعی را بهبود بخشید.
کمک به تأمین امنیت غذا و دارو
در حوزه کمک به تأمین امنیت غذا و دارو یکی از افتخارات بانک پارسیان مشارکت در طرح تولید صنعت واکسن کرونا بود، مشارکت در تأمین مالی و تجهیز مراکز درمانی، تسهیلات به شرکتهای دارویی، مشارکت در ساخت داروهای سرطانی و سلولهای بنیادی و ایجاد صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری لوتوس رویان با همکاری پژوهشگاه رویان و بنیاد برکت باهدف حمایت از پژوهش و تولید داروهای سرطانی، دیابت، اماس و ... از جمله اقدامات دیگر بانک در حوزه امنیت غذا و دارو است.
این اقدامات موجب کاهش وابستگی به واردات دارو، افزایش دسترسی بیماران به داروهای حیاتی و تقویت توانمندیهای داخلی در حوزه سلامت شد.
حمایت از تولید داخلی ، سرمایهگذاری و توسعه کارآفرینی
تأمین مالی صنایع و حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات از رسالتهای مهم بانک پارسیان به شمار می رود. در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با محدودیتهای زیادی مواجه است، بانک پارسیان توانست با سرمایهگذاری در پروژههای صنعتی و تولیدی، سهم مهمی در این حوزه ایفا کرد. سرمایهگذاری در طرحهای کلان اقتصادی از جمله پروژههای نفت، گاز و حملونقل، یکی دیگر از محورهای اصلی فعالیت بانک پارسیان بود. این بانک تلاش کرد با ورود به پروژههای زیربنایی، هم به رشد اقتصادی کشور کمک کند و هم زمینهساز توسعه کارآفرینی شود.
مشارکت سندیکایی در طرح تولید کاغذ بهمنظور خودکفایی در صنعت کاغذ و جلوگیری از خروج منابع ارزی و انتشار اوراق گام و مشارکت سندیکایی در طرحهای اکتشاف و استخراج نفت از میادین مشترک فازهای 11 الی 24 پارس جنوبی و خطوط لوله سراسر ی 9،6 و 11 انتقال گاز در جهت صیانت از منابع ملی ازجمله مواردی است که میتوان در این حوزه ها به آن اشاره کرد. این سیاستها نه تنها به کاهش وابستگی کشور به واردات انجامید، بلکه ظرفیتهای جدیدی برای اشتغال و تولید داخلی ایجاد کرد.
حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط
بنگاههای کوچک و متوسط بهعنوان ستونهای اصلی اقتصاد ملی نیازمند حمایت مالی هستند. بانک پارسیان با درک این موضوع، با اعطای تسهیلات و صدور ضمانت نامه ، حمایت از این بنگاهها را بهطور جدی دنبال کرد. این اقدامات مانع تعطیلی بسیاری از واحدهای اقتصادی شد و به پایداری اشتغال در بخشهای مختلف کمک کرد.
توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان
اقتصاد دانشبنیان از اصلیترین محورهای توسعه در دهه اخیر است. بانک پارسیان با ایجاد دفتر بانکداری دانشبنیان و انعقاد تفاهمنامه با صندوق نوآوری و شکوفایی، توانست حمایت جدی از این بخش به عمل آورد. این حمایتها باعث شد شرکتهای فناور بتوانند طرحهای نوآورانه خود را اجرایی کنند و کشور در مسیر کاهش خامفروشی و افزایش بهرهوری علمی و اقتصادی گام بردارد.
اصلاح و تقویت عملکرد اعتباری
اصلاح نظام اعتباری یکی از نیازهای حیاتی بانکها برای بهبود کیفیت داراییها و جلوگیری از تعطیلی بنگاهها است. بانک پارسیان در سال گذشته با اجرای سیاستهای اصلاحی و در راستای هدایت نقدینگی به بخش حقیقی اقتصاد و استیفای حقوق سپرده گذاران و سهامداران ، منابع خود را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کرد. از جمله این اقدامات، بخشودگی جرائم تأخیر بنگاههای اقتصادی و تعیین تکلیف بدهکاران بزرگ بود. این سیاستها شفافیت مالی بانک را افزایش داد و امکان حمایت مؤثرتر از بخش تولید را فراهم آورد.
ایفای مسئولیتهای اجتماعی
بانک پارسیان مسئولیت اجتماعی را بخشی جداییناپذیر از مأموریت خود میداند. به همین دلیل فعالیتهای متنوعی در حوزههای اجتماعی، آموزشی و فرهنگی انجام داد. از جمله این اقدامات میتوان به کمک به آزادسازی و امرارمعاش خانواده زندانیان ، مشارکت در ساخت مدرسه و مراکز بهداشتی در مناطق محروم و انواع کمک های نقدی و غیر نقدی به مناطق زلزلهزده و اهدای بسته نوشتافزار به دانش آموزان مناطق محروم اشاره کرد. این برنامهها نشان داد بانک پارسیان در کنار مأموریتهای مالی، خود را متعهد به توسعه اجتماعی کشور نیز میداند.