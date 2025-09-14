31 شهریور، آخرین مهلت شرکت در جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، با استقبال پرشور سپرده گذاران، سی و هشتمین جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک ملت تا 31 شهریورماه ادامه خواهد داشت و سپرده گذاران و دارندگان حساب های قرض الحسنه پس انداز، کمتر از 10 روز برای افزایش موجودی یا افتتاح حساب برای شرکت در این جشنواره فرصت خواهند داشت.

بر اساس این گزارش، 1404 جایزه نقدی 250 میلیون تومانی، 4404 جایزه نقدی 25 میلیون تومانی و صدها هزار جایزه نقدی دیگر، به عنوان جوایز سی و هشتمین دوره جشنواره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملت تعیین شده است.

بر این اساس، حداقل موجودی برای شرکت در این دوره از جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز برای حساب های ریالی 200 هزار تومان و شرط اعطای جایزه حفظ حداقل موجودی طی 3 ماه یا 90 روز متوالی در طی دوره یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی در نظر گرفته شده است و حساب های با موجودی بیشتر و ماندگاری طولانی تر، از شانس بالاتری برای برنده شدن در قرعه کشی برخوردار خواهند بود.

مشتریان بانک ملت می توانند به ازای هر 1،000،000 ریال در هر روز، یک امتیاز شرکت در قرعه کشی دریافت کنند و شانس خود را برای کسب یکی از هزاران جایزه ارزنده سی و هشتمین جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز این بانک افزایش دهند.

