افزایش ۳۰ درصدی تولید خودرو در ایران‌خودرو با شکستن تعصبات گذشته

افزایش ۳۰ درصدی تولید خودرو در ایران‌خودرو با شکستن تعصبات گذشته
ایران‌خودرو با همکاری نزدیک با زنجیره تامین و کنار گذاشتن تعصبات گذشته، موفق شد تولید خودروهای سواری در مردادماه امسال را نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش دهد. به گفته آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان، تصمیم‌گیری در بخش خصوصی کمتر از یک ساعت زمان می‌برد.

به گزارش ایلنا، آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت : ایران‌خودرو با تعاملات خود با زنجیره تامین و شکستن تعصب کور گذشته، توانسته است تولید سواری در مردادماه امسال نسبت به سال گذشته را ۳۰ درصد افزایش دهد.

او افزود: فرآیند تصمیم‌گیری در بخش خصوصی یک‌ساعت هم طول نمی‌کشد.

 

