افزایش ۳۰ درصدی تولید خودرو در ایران‌خودرو با شکستن تعصبات گذشته

ایران‌خودرو با همکاری نزدیک با زنجیره تامین و کنار گذاشتن تعصبات گذشته، موفق شد تولید خودروهای سواری در مردادماه امسال را نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش دهد. به گفته آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان، تصمیم‌گیری در بخش خصوصی کمتر از یک ساعت زمان می‌برد.