قیمت میلگرد زیر ذرهبین؛ از بازار مسکن تا پروژههای زیرساختی
نگاهی به بازار مسکن در سالهای اخیر نشان میدهد افزایش جمعیت شهری در کلانشهرها، اجرای پروژههای ملی مسکن و نوسازی بافتهای فرسوده، تقاضا برای ساختوساز را بالا برده است. در نتیجه، نیاز به میلگرد و سایر مصالح ساختمانی نیز رشد داشته است. با این حال، هر زمان که عرضه میلگرد پاسخگوی این تقاضا نبوده یا شرایط بازار جهانی باعث افزایش نرخ مواد اولیه شده است، فشار بر قیمت میلگرد باعث بالا رفتن هزینه ساختوساز شده است.
میلگرد حدود ده تا بیست درصد از هزینههای ساخت را به خود اختصاص میدهد و حتی کوچکترین تغییر در بهای آن میتواند بودجه پروژه را میلیونها یا حتی میلیاردها تومان جابهجا کند. با توجه به نقش استراتژیک این محصول در پروژههای ساختمانی و طرحهای زیربنایی، طبیعی است که بازار میلگرد به شاخصی برای سنجش رونق بخش مسکن و توسعه زیرساخت تبدیل شود. امروزه بسیاری از سازندگان بیش از آنکه به شرایط تسهیلات یا قیمت زمین توجه کنند، چشم به قیمت میلگرد دارند. پرسش اینجاست که این وابستگی چه معنایی برای آینده بازار مسکن و پروژههای عمرانی خواهد داشت؟
تاثیر قیمت میلگرد بر بازار مسکن
در میان انواع مصالح ساختمانی، میلگرد به دلیل مصرف گسترده و قیمت بالاتر، سهم قابل توجهی از بهای تمامشده پروژهها را به خود اختصاص میدهد و به همین دلیل در تحلیلهای اقتصادی، شاخص مهمی برای سنجش وضعیت بازار مسکن به شمار میآید. حتی نوسان جزئی در قیمت میلگرد میتواند هزینه ساخت پروژههای بزرگ را به طور چشمگیری افزایش دهد و این تغییر در بازار مسکن با رشد قیمت واحدهای مسکونی بازتاب پیدا میکند.
برای سازندگان، تغییر ناگهانی قیمت میلگرد میتواند به معنای کاهش نقدینگی و حتی تعویق زمان تحویل پروژه باشد. زیرا در چنین شرایطی، بخش بیشتری از سرمایه در خرید مصالح اولیه قفل میشود و بودجه نیروی انسانی و سایر هزینهها کاهش مییابد. از سوی دیگر، پیمانکاران برای مدیریت هزینهها به خرید مرحلهای یا پلکانی روی میآورند که این استراتژی میتواند اجرای پروژه را به تاخیر بیندازد و هزینههای سربار را افزایش دهد.
به باور کارشناسان، افزایش هزینه ساخت در نهایت به قیمت فروش و اجاره ملک منتقل میشود و توان خرید خانوارها را محدود میکند. از همین رو آرامش بازار مسکن بیش از هر چیز وابسته به ثبات و شفافیت در بازار میلگرد است. ثباتی که در نهایت هم به سود سازندگان و هم خریداران تمام خواهد شد.
قیمت میلگرد در پروژههای عمرانی و زیربنایی
میلگرد تنها یک کالای ساختمانی نیست؛ بلکه در پروژههای زیربنایی مانند جادهها، پلها، سدها، خطوط ریلی و حتی صنایع نیز نقش استراتژیکی ایفا میکند. این پروژهها برای ایمنی و دوام خود به حجم بالایی از میلگرد نیاز دارند و به همین دلیل به تغییرات قیمتی این محصول بسیار حساساند. طرحهای زیربنایی معمولا در مقیاس ملی و با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تقویت بنیانهای اقتصادی اجرا میشوند و به همین دلیل، علاوه بر هزینه اجرایی سنگین، آثار اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی گستردهای نیز به همراه دارند.
در پروژههای کلان، حتی یک درصد افزایش در هزینه میلگرد میتواند میلیاردها تومان به بودجه اضافه کند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که بودجه پروژه از منابع عمومی تامین شده باشد، زیرا افزایش هزینهها فشار مستقیمی بر خزانه دولت وارد میکند. برای نمونه، در احداث یک سد بزرگ، اگر قیمت میلگرد ناگهان افزایش یابد، پیمانکار ناچار است یا کیفیت و ایمنی را با کاهش مصرف میلگرد به خطر بیندازد یا منابع مالی جدید درخواست کند. نتیجه چنین شرایطی در بهترین حالت، تاخیر در تکمیل پروژه و در بدترین حالت، نیمهکاره ماندن آن خواهد بود. اتفاقی که علاوه بر هدررفت سرمایههای ملی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی منفی نیز به دنبال دارد.
البته دغدغه افزایش قیمت میلگرد تنها متوجه پیمانکاران دولتی نیست، بلکه سرمایهگذاران خصوصی در صنایع بزرگی مانند پتروشیمی و نیروگاهها نیز برای برآورد هزینهها نیازمند پیشبینی دقیق هستند. تغییر قیمت میلگرد با افزایش هزینهها میتواند نرخ بازگشت سرمایه را کاهش دهد و حتی باعث کاهش رغبت بخش خصوصی به سرمایهگذاری در حوزه زیرساخت شود.
از سوی دیگر، تاخیر در پروژههای عمرانی، چرخه اقتصادی کشور را نیز مختل میکند. وقتی احداث آزادراه یا خط ریلی به دلیل بالا رفتن قیمت میلگرد و افزایش هزینهها به تعویق میافتد، نه تنها هزینههای سربار افزایش مییابد، بلکه منافع اقتصادی آن نیز دیرتر محقق خواهد شد. آزادراهی که میتوانست با بهرهبرداری به موقع، هزینه حملونقل را کاهش دهد و رشد منطقه را تسریع کند، سالها به تعویق میافتد و عملا فرصتهای اقتصادی از دست میروند.
بنابراین، با در نظر گرفتن ابعاد ملی، میتوان گفت ثبات در بازار میلگرد و فولاد به معنای ثبات در روند توسعه کشور است. وقتی میلگرد با قیمت قابل پیشبینی در اختیار پیمانکاران قرار گیرد، پروژههای زیربنایی با سرعت و کیفیت بهتری اجرا میشوند و منافع اقتصادی و اجتماعی آن سریعتر محقق میشود.
نقش عرضهکنندگان معتبر در مدیریت بازار میلگرد
به نقل از فولادسل: "در صنایع ساختمانی و زیرساختی هر گونه افزایش ناگهانی قیمت میلگرد میتواند بودجهریزی و زمانبندی را با اخلال مواجه کرده و حتی بازار مسکن را تحت فشار قرار دهد. از این رو، پیگیری منظم قیمت میلگرد امروز به خریداران کمک میکند تا زمان خرید خود را به صورت هوشمندانه برنامهریزی کرده و ریسکهای مالی را کاهش دهند."
چه در ساختوساز و چه در پروژههای زیربنایی، عرضهکنندگان معتبر مصالح، به خصوص میلگرد، نقش تعیینکنندهای در تامین پایدار و ایجاد ثبات در بازار دارند. در واقع این تامین کنندگان معتبر هستند که با شفافیت و تعهد میتوانند شرایطی فراهم کنند که کاهش ریسک خرید و مدیریت هزینهها برای پیمانکاران امکانپذیر شود.
یکی از مهمترین ویژگیهای عرضهکنندگان معتبر، اعلام قیمتهای واقعی و شفاف است. در بازار سنتی فولاد که واسطهها نقش پررنگی دارند، اختلاف قیمت میلگرد خریداران را سردرگم کرده و ریسک خرید را افزایش میدهد. دستیابی به یک مرجع مطمئن برای استعلام قیمت میلگرد، علاوه بر کاهش این ریسک، زمینه رقابت سالم را ایجاد میکند و به سازندگان امکان میدهد با اطمینان بیشتری برنامهریزی کنند.
موضوع دیگری که برای پیمانکاران اهمیت دارد، سهولت و شفافیت فرایند خرید است. عرضهکنندگان معتبر با ایجاد بسترهای سریع و مطمئن برای خرید میلگرد، به ویژه در تناژ بالا، از توقف روند پروژهها جلوگیری میکنند. همچنین، با روشهای متنوع پرداخت، مانند خرید اعتباری (السی)، فشار نقدینگی را از دوش سازندگان برمیدارند و امکان مدیریت بهتر منابع مالی را فراهم میکنند.
اطمینان از کیفیت و استاندارد میلگرد نیز دغدغه جدی خریداران عمده است. عرضهکنندگان معتبر با همکاری برترین تولیدکنندگان داخلی، اصالت و استاندارد محصول را تضمین کرده و خیال پیمانکاران را از بابت ایمنی و دوام سازه آسوده میسازند.
در نهایت، نباید نقش عرضهکنندگان معتبر را در زمانبندی پروژهها نادیده گرفت. تعهد به تحویل بهموقع و شبکه لجستیکی منظم، این اطمینان را ایجاد میکند که کارگاهها و پروژهها در هیچ مرحلهای به دلیل کمبود میلگرد متوقف نشوند.
بنابراین، عرضهکنندگان معتبر فراتر از یک فروشنده، به عنوان شریک استراتژیک سازندگان عمل میکنند. آنها با تضمین تامین پایدار، از فشارهای مالی و زمانی میکاهند و امکان تمرکز بیشتر بر اجرای پروژه را فراهم میسازند. به همین دلیل کارشناسان تاکید میکنند همکاری با عرضهکنندگان معتبر به سازندگان کمک میکند ضمن دسترسی به قیمتهای شفاف و خدمات مطمئن، پروژههای خود را با اطمینان و سرعت بیشتری به سرانجام برسانند. در نهایت، این همراهی است که زنجیره تولید تا ساختوساز را کامل میکند و آرامش و اعتماد را به بازار مسکن و پروژههای زیرساختی بازمیگرداند.