عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با ایلنا:
قطع واردات کود، سموم و نهادههای دامی در کوتاهمدت امکانپذیر نیست
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه برای مصرف نهادهها، بهویژه در تولیدات دامی و طیور، جایگزینی جدی در داخل کشور وجود ندارد و قطع واردات کود، سموم و نهادههای دامی در کوتاهمدت امکانپذیر نیست.
محمد جلالی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا با اشاره به سیاستهای ارزی دولت اظهار کرد: نرخ ارز واردات نهادههای کشاورزی تا پایان سال ۱۴۰۴ ثابت خواهد ماند.
وی با بیان اینکه کاهش منابع ارزی در بودجه طبیعی است و جای نگرانی ندارد، تأکید کرد: صنعت طیور همچنان به واردات وابسته است و قطع کامل وابستگی در سالهای آینده نزدیک امکانپذیر نخواهد بود.
کاهش منابع ارزی در بودجه ۱۴۰۴ و تعهد دولت به ثبات نرخ ارز
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت در ماههای اخیر ارز کافی برای واردات نهادهها تخصیص نداده است، بیان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۴ میزان ارزی که برای واردات نهادههای کشاورزی در نظر گرفته شده، کمتر از سال ۱۴۰۳ است. البته این کاهش به تنهایی جای نگرانی ندارد، چراکه برخی اقلامی که در سالهای گذشته با ارز ترجیحی وارد میشد، حذف شدهاند و وزارت جهاد کشاورزی هم بهحق آنها را حذف کرده است.
جلالی افزود: در چند ماه نخست سال به دلیل وضعیت ارزی، تلاطمهایی در بازار نهادهها داشتیم. اما اخیراً دولت تعهد کرده است که تا پایان سال نرخ ارز واردات نهادههای کشاورزی تغییر نکند. وزیر جهاد کشاورزی و رئیسکل بانک مرکزی هر دو اعلام کردند که ارز نهادهها تا پایان سال همان نرخ سال قبل یعنی ۲۸۵۰۰ تومان خواهد بود. این تصمیم در جلسه سران قوا و نهادهای تصمیمگیر گرفته شد و بنابراین امیدواریم نگرانی خاصی وجود نداشته باشد.
وی تأکید کرد: اینکه منابع ارزی برای واردات نهادهها نسبت به سال گذشته کمتر شده، طبیعی است و به معنای لزوم مدیریت بهتر ارز است؛ یعنی باید ارز را برای اقلامی پرداخت کنیم که واردات آنها ناگزیر است.
تأثیر تلاطم ارزی بر قیمت گوشت و لبنیات
این نماینده مجلس در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه کمبود ارز چه تأثیری بر قیمت گوشت و لبنیات خواهد داشت، عنوان کرد: طبیعتاً وقتی در نرخ ارز تلاطم ایجاد میشود، بر قیمت تمام شده محصولات کشاورزی اثر میگذارد، متأسفانه در نهادههای کشاورزی و بهویژه نهادههای دامی وابستگی زیادی داریم.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در حال حاضر چون نرخ ارز نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است، افزایش قیمتی از این ناحیه نداریم؛ اما سایر هزینهها مانند انرژی، آب، برق و دستمزد کارگران هر سال افزایش پیدا میکند و طبیعتاً این موضوع روی قیمت محصولات دامی از جمله گوشت و لبنیات تأثیر میگذارد.
جلالی ادامه داد: بر اساس اعلام وزیر جهاد کشاورزی، تلاطمهای اخیر در قیمت محصولات دامی، بهویژه مرغ، بیشتر فصلی بوده و به شرایط گرمای هوا و عرضه بازمیگردد. امیدواریم این نوسانات بهزودی برطرف شود و قیمت واقعی گوشت مرغ و سایر محصولات تثبیت شود.
امکان جایگزینی واردات نهادهها و سموم در داخل کشور نیست
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا امکان جایگزینی کود، نهادهها و سموم وارداتی در داخل کشور وجود دارد یا خیر، گفت: متأسفانه برای مصرف نهادهها، بهویژه در تولیدات دامی و طیور، جایگزینی جدی در داخل کشور نداریم. البته برای واحدهای دامی سبک و سنگین میتوان بخشی از نهادهها و علوفه را در داخل تأمین کرد.
جلالی افزود: این موضوع معادلهای چندمجهولی است؛ زیرا اگر قرار باشد علوفه برای پرورش طیور یا ذرت و سویا از داخل کشور تأمین شود، خشکسالی و کمبود آب بهشدت بر تولید این محصولات اثر میگذارد. در کشور ما تولید سویا بسیار محدود است و تولید ذرت هم به میزانی که نیاز داریم، امکانپذیر نیست. خشکسالی و کمتوجهی به این بخش باعث کاهش بیشتر تولیدات داخلی شده است.
وی تصریح کرد: صنعت طیور بهویژه وابستگی بسیار بالایی به واردات دارد و اگر قرار باشد این وابستگی کاهش یابد، برنامههای راهبردی میطلبد. هم مجلس و هم دولت در تلاش هستند این وابستگی کمتر شود؛ اما اینکه بگوییم میتوانیم کاملاً واردات نهادههای دامی را قطع کنیم، حداقل در سالهای آینده نزدیک امکانپذیر نیست. میتوانیم وابستگی را کاهش دهیم، اما متأسفانه نمیتوانیم آن را بهطور کامل قطع کنیم.