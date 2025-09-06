خبرگزاری کار ایران
نخستین تور رسانه‌ای شستا در ماهشهر برگزار شد

نخستین تور رسانه‌ای شستا در ماهشهر برگزار شد
کد خبر : 1682568
نخستین تور رسانه‌ای شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) در بازدید از شرکت‌های مستقر در منطقه عملیاتی ماهشهر برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی فن آوران؛ نخستین تور رسانه‌ای شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) با حضور خبرنگاران خبرگزاری‌های فارس، ایلنا، تسنیم، برنا و روزنامه‌های ایران، فرهیختگان، شرق، جهان صنعت، اعتماد و پایگاه‌های خبری جماران و عصر ایران در منطقه عملیاتی ماهشهر برگزار شد.

اصحاب رسانه با حضور در محل پتروشیمی‌های تابعه شستا در ماهشهر از بخش‌های مختلف پتروشیمی‌های فن‌آوران، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فارابی، پتروشیمی شیمی‌بافت، شیمیایی فرآورد‌ قشم و همچنین از شرکت ماشین‌سازی پارس را بازدید کردند. 

اصحاب رسانه در این بازدید میدانی با توضیحات مدیران و کارشناسان فنی با تولید، محصول، نوآوری، صادرات و دیگر مسائل مجموعه‌های فوق آشنا شدند.

همچنین همزمان با این سفر رسانه‌ای هنرستان فنی و حرفه‌ای فن‌آوران که با بودجه‌ مسئولیت اجتماعی ساخته شده افتتاح شد.

مرکز ارتباطات و مسئولیت اجتماعی شستا اعلام کرد برنامه‌ریزی منسجم و منظمی برای دیگر سفرها با حضور اصحاب رسانه‌های رسمی به صورت ماهانه انجام شده است.

نخستین تور رسانه‌ای شستا در ماهشهر برگزار شد

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
