به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی فن آوران؛ نخستین تور رسانه‌ای شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) با حضور خبرنگاران خبرگزاری‌های فارس، ایلنا، تسنیم، برنا و روزنامه‌های ایران، فرهیختگان، شرق، جهان صنعت، اعتماد و پایگاه‌های خبری جماران و عصر ایران در منطقه عملیاتی ماهشهر برگزار شد.

اصحاب رسانه با حضور در محل پتروشیمی‌های تابعه شستا در ماهشهر از بخش‌های مختلف پتروشیمی‌های فن‌آوران، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فارابی، پتروشیمی شیمی‌بافت، شیمیایی فرآورد‌ قشم و همچنین از شرکت ماشین‌سازی پارس را بازدید کردند.

اصحاب رسانه در این بازدید میدانی با توضیحات مدیران و کارشناسان فنی با تولید، محصول، نوآوری، صادرات و دیگر مسائل مجموعه‌های فوق آشنا شدند.

همچنین همزمان با این سفر رسانه‌ای هنرستان فنی و حرفه‌ای فن‌آوران که با بودجه‌ مسئولیت اجتماعی ساخته شده افتتاح شد.

مرکز ارتباطات و مسئولیت اجتماعی شستا اعلام کرد برنامه‌ریزی منسجم و منظمی برای دیگر سفرها با حضور اصحاب رسانه‌های رسمی به صورت ماهانه انجام شده است.

انتهای پیام/