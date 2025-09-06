بررسی عملکرد صندوق طلای گوهر نسبت به دلار، سکه و طلای ۱۸ عیار

در سال‌های اخیر اهمیت سرمایه‌گذاری به دلیل تورم بالا بسیار بیشتر شده است، چرا که خانوارها و افراد می‌دانند سرمایه‌ای که در این شرایط نقد بماند، بخشی از ارزشش را از دست می‌دهد. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری‌های متنوعی وجود دارند که برخی از آنها نیاز به تخصص بیشتری دارند و برخی دیگر نوسان زیادی می‌کنند که عملا به معنای تحمیل ریسک بالا به افراد است. همین موارد باعث شده است تا در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری زیادی در دارایی‌های مانند طلا و ارز انجام گیرد. سرمایه‌گذاری در طلا انواع مختلفی دارد که شامل خرید سکه، طلای گرمی 18 عیار و صندوق طلا می‌شود. این روش‌ها از نظر بازدهی و ریسک کمی با هم متفاوت هستند. در حال حاضر صندوق‌های طلا با امکان سرمایه‌گذاری با مبالغ کم، نداشتن ریسک سرقت و جعل، نقدشوندگی بالا و نداشتن مالیات و اجرت به گزینه‌ای پرطرفدار بین بسیاری از فعالان سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند. اما این مطلب چقدر درست است؟ آیا صندوق طلا عملکرد بهتری نسبت به سایر انواع خرید طلا دارد؟ در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم. ضمنا در این مطلب از صندوق طلای گوهر به عنوان نمونه‌ای از صندوق‌های طلا استفاده شده است.

صندوق طلای گوهر بهتر است یا دلار؟

بسیاری از افراد وقتی می‌خواهند بازدهی یک سرمایه‌گذاری و سودش را بسنجند، به دلار و بازدهی دلاری آن توجه می‌کنند. در واقع بازده دلار را در یک بازه مشخص حساب می‌کنند و می‌بینند آیا آن گزینه توانسته است بیش از دلار سود بدهد یا خیر؟ در این صورت، آن دارایی معمولا ارزش سرمایه افراد را در برابر تورم حفظ کرده و حتی سرمایه واقعی آنها را بیشتر کرده است. نگاهی به دلار در بازه یک ساله منتهی به نیمه شهریور 1404 نشان می‌دهد قیمت این ارز 69 درصد رشد داشته است. این در حالی است که صندوق طلای گوهر در همین بازه زمانی رشد 118 درصدی را تجربه کرده است. این اعداد نشان دهنده عملکرد بهتر گوهر نسبت به دلار است. علاوه بر این، صندوق طلای گوهر ریسک جعل و سرقت ندارد، در حالی که دلار ریسک نگهداری فیزیکی دارد. خرید گوهر از دو راه ممکن است. اولین راه از طریق مراجعه به وبسایت سرمایه گذاری کیان دیجیتال و دانلود اپلیکیشن کیان دیجیتال است. راه دوم با استفاده از مراجعه به پنل شخصی کارگزاری افراد انجام می‌شود. این در حالی است که برای خرید ارز باید به صرافی‌ها یا فروشندگان دیگر ارز مراجعه کرد. به همین دلیل به طور کلی تعداد روزهای معاملاتی دلار بیشتر است.

مقایسه عملکرد صندوق طلای گوهر و انواع سکه در بازه یک ساله

سکه انواع مختلفی دارد که هر کدام حباب و بازدهی متفاوتی دارند. معمولا سکه‌های کوچک با افزایش قیمت دلار متقاضیان بیشتری پیدا می‌کنند و به همین دلیل، هم بازدهی بیشتری پیدا می‌کنند و هم حباب بیشتری دارند. در بازه یک ساله منتهی به نیمه شهریور 1404 سکه گرمی رشد 114 درصدی، ربع سکه طلا رشد 86 درصدی، نیم سکه رشد 112 درصدی و تمام سکه طلا رشد 112 درصدی داشته‌اند. این اعداد به معنای این است که عملکرد صندوق‌ طلای گوهر از نظر بازدهی بهتر از انواع سکه طلا بوده است. علاوه بر این، سکه‌های طلا به دلیل این که دارایی‌های فیزیکی هستند با ریسک نگهداری مانند سرقت یا گم شدن مواجه هستند. عیار سکه‌های طلا 21 است اما صندوق‌های طلا بسته به نظر مدیر صندوق دارایی خود را از گواهی شمش 24 عیار، گواهی سکه طلا و کمی شمش نقره تشکیل می‌دهند. به همین دلیل حباب ذاتی و اسمی آنها مدیریت می‌شود. به عنوان مثال، حباب اسمی صندوق گوهر معمولا نزدیک به صفر است.

کدام بهتر است: صندوق طلای گوهر یا طلای 18 عیار؟

مروری بر قیمت طلای 18 عیار نشان می‌دهد که هر گرم از این فلز ارزشمند در بازه یک ساله منتهی به 14 شهریور ماه 1404 بازدهی 136 درصدی داشته که بیشتر از صندوق طلای گوهر است. البته یک نکته بسیار مهم در اینجا وجود دارد. قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار این بازدهی را داشته اما اگر شما اقدام به خرید طلای 18 عیار کنید یا باید آن را به صورت شمش و از جواهرفروشی‌ها دریافت کنید یا طلای آب شده و زینتی بخرید. برخی از شمش‌های طلای 18 عیار و طلای آب شده با مشکل اعتماد و نداشتن عیار استاندارد روبرو هستند. علاوه بر این، ریسک سرقت هم دارند. از طرف دیگر، برای خرید طلای زینتی باید اجرت و مالیات پرداخت که عملا روی قیمت طلا کشیده می‌شوند و سود آینده سرمایه‌گذاری در طلای 18 عیار را کم می‌کنند. این در حالی است که واحدهای صندوق گوهر هم بازدهی خوبی دارد و هم معاف از مالیات است. به علاوه، طلای پشتوانه این صندوق، در انبارهای بورس کالا نگهداری می‌شود و از این بابت امن و قابل رصد است. با مراجعه به سایت کدال می‌توانید مقادیر طلای این صندوق را مشاهده کنید. همچنین صندوق طلای گوهر با حداقل مبالغ یعنی 100 هزار تومان نیز قابل خرید و فروش است که آن را به گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری همه اقشار حتی کم درآمدها تبدیل می‌کند.

