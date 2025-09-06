به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، در این طرح تمام مشتریان حقیقی دارای پایانه‌های فروشگاهی (POS) و درگاه‌ پرداخت اینترنتی (IPG) متصل به حساب جاری ( با دسته چک و بدون دسته چک) و سپرده کوتاه‌مدت عادی متناسب با میانگین مانده‌حساب خود می‌توانند از حق‌تقدم اخذ تسهیلات طبق ضوابط و مقررات برخوردار شوند.

مدت زمان میانگین‌سازی برای بهره‌مندی از امتیاز تسهیلات برای دارندگان حساب‌های جاری یا کوتاه مدت عادی متصل به درگاه‌های POS یا IPG حداقل 3 و حداکثر 6 ماه می‌باشد و میزان تسهیلات اعطایی مطابق امتیاز کسب شده بر‌اساس مدت زمان میانگین‌سازی حداکثر تا 430 درصد مبلغ میانگین خواهد بود.

شایان‌ذکر است، مدت بازپرداخت تسهیلات در قالب طرح کاراسان طبق خواست مشتری برای حالت اقساطی 24،12،6 و 36 ماهه و برای حالت نسیه دفعی (رأسی) 9،6،3 و 12 ماهه با لحاظ شرایط میانگین‌سازی، نوع حساب و نرخ مطلوب مشتری خواهد بود.