به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی فن‌آوران، محمد گلزاری، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت روز چهارشنبه در آیین افتتاح هنرستان دخترانه پتروشیمی فن‌آوران در بندرماهشهر با بیان اینکه عدالت آموزشی یکی از سیاست‌های کلان دولت است، اظهار داشت: «عدالت آموزشی به معنای تقسیم برابر منابع نیست بلکه به معنای تخصیص هدفمند منابع به مناطقی است که بیشترین نیاز را دارند. افتتاح هنرستان ماهشهر اتفاقی مبارک و پیامی روشن از سوی دولت به مردم است که فرزندان این سرزمین همه حق دارند آموزش ببینند، رشد کنند و در ساخت ایران سهیم باشند.»

وی افزود: «این هنرستان فقط یک بنای آموزشی نیست بلکه نمادی از رویکرد راهبردی دولت در عدالت آموزشی است. عدالت آموزشی تنها توسعه زیرساختی و مدرسه‌سازی نیست، بلکه تلفیق دانش و مهارت در بستر آموزش‌های عمومی و فرهنگی است. آینده کشور صرفاً با دانستن ساخته نمی‌شود بلکه با توانستن و ساختن شکل می‌گیرد و این مسیر از دل مهارت‌آموزی می‌گذرد.»

گلزاری با اشاره به اینکه عدالت آموزشی بدون مشارکت اجتماعی پایدار نخواهد بود، تصریح کرد: «مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بزرگ باید به سمت آموزش و مهارت هدایت شود و این منابع باید در همان مناطقی هزینه شود که این شرکت‌ها حضور دارند. ماهشهر با ظرفیت‌های بزرگ صنعتی نیازمند نسلی ماهر و متخصص است که از دل همین منطقه پرورش یابد و هنرستان فن‌آوران نقطه آغاز این مسیر خواهد بود.»

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت تأکید کرد: «اگر دستاوردها و پیشرفت‌های مناطق کمتر برخوردار روایت نشود، سرمایه اجتماعی آسیب خواهد دید. ما عدالت آموزشی را تنها در ساخت مدرسه نمی‌بینیم بلکه در شنیده شدن صدای مردم، اعتمادسازی و وفاق اجتماعی می‌بینیم. از این رو رسانه‌ها نقش مهمی در بازنمایی این دستاوردها دارند.»

گلزاری در پایان گفت: «دولت در مسیر عدالت آموزشی با تأکید مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور محترم گام‌های جدی برداشته است. یقین دارم افتتاح این هنرستان آغازی برای تحولات گسترده‌تر در مسیر عدالت آموزشی و توسعه منطقه‌ای خواهد بود.»

انتهای پیام/