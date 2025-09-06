هنرستان پتروشیمی فن آوران کارخانه ساخت آینده است، نه فقط یک ساختمان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی فن‌آوران، سعیدی در این پیام عنوان کرد: «ما به‌عنوان شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی نسبت به جامعه و پیرامون خود بی‌تفاوت نبوده و نخواهیم بود. هدف ما صرفاً سودآوری نیست؛ بلکه تولید آینده است و این تعهدی است که به جامعه خود داریم.»

وی با اشاره به اهمیت مهارت‌آموزی افزود: «همه می‌دانیم که آموزش و مهارت، بنیان توسعه پایدار است. شستا و شرکت‌های تابعه آن تمرکز ویژه‌ای روی این موضوع دارند و این هنرستان یکی از نخستین مصادیق عینی تعهد ما به این رویکرد است که امروز به منصه ظهور رسیده است.»

مدیرعامل شستا با تأکید بر نگاه بلندمدت این مجموعه در حوزه آموزش ادامه داد: «آموزش دختران ما، آموزش یک جامعه است. هنرستان برای ما صرفاً یک ساختمان نیست؛ بلکه کارخانه‌ای برای ساخت آینده‌ای بهتر است. تمرکز ما بر ارتقای دانش و مهارت قرار دارد و بخش عمده‌ای از اعتبارات مسئولیت اجتماعی در سراسر کشور از جمله ماهشهر در همین مسیر هزینه خواهد شد.»

او با ابراز امیدواری نسبت به استمرار این حرکت افزود: «این نقطه آغاز مسیری وسیع است و امیدواریم بتوانیم پروژه‌های فاخر دیگری را هم در استان خوزستان و هم در سراسر کشور توسعه دهیم و در هدف اصلی خود، یعنی ارتقای دانش و مهارت، به سرمنزل مقصود برسیم.»

