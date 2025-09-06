خبرگزاری کار ایران
معاون وزیر تعاون در آئین افتتاح هنرستان پتروشیمی فن‌آوران:

ظرفیت آموزشی بندرماهشهر با مشارکت شستا و پتروشیمی‌ها ارتقاء می‌یابد

کد خبر : 1682376
رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در آیین افتتاح هنرستان دخترانه پتروشیمی فن‌آوران تأکید کرد: عدالت آموزشی تنها رفع محرومیت نیست بلکه توانمندسازی نسل جوان و مشارکت بنگاه‌های اقتصادی در این حوزه، ضامن بهره‌وری ملی و رشد اقتصادی کشور خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی پتروشیمی فن‌آوران، غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور که به صورت برخط در آیین افتتاح هنرستان دخترانه پتروشیمی فن‌آوران حضور داشت، با بیان اینکه عدالت آموزشی امروز یکی از سیاست‌های اصلی دولت و دستگاه‌های اجرایی است، گفت: «عدالت آموزشی به معنای ایجاد فرصت برابر برای رشد و توانمندسازی افراد است؛ فرصتی که به رفع موانع ارتقای اجتماعی کمک کرده و زمینه تغییر زندگی مردم را فراهم می‌آورد. اکسیر واقعی تحول در زندگی انسان‌ها، توانمندسازی است.»

وی افزود: «اگر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور زمینه توسعه عدالت آموزشی را فراهم کنند، مستقیماً شاهد ارتقای بهره‌وری، رشد اقتصاد ملی و افزایش تولید ناخالص داخلی خواهیم بود. خوشبختانه امروز در دولت همیتی جدی برای تمرکز اعتبارات مسئولیت اجتماعی در حوزه آموزش و مهارت شکل گرفته است و این نگاه در بخش‌های مختلف به ویژه در وزارت کار در حال پیگیری است.»

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با اشاره به اقدام پتروشیمی فن‌آوران در احداث هنرستان کار و دانش دخترانه در بندرماهشهر تصریح کرد: «این اقدام بسیار ارزشمند است زیرا نشان می‌دهد نگاه به توانمندسازی نسل آینده، از گذشته در دستور کار این مجموعه بوده و امروز به ثمر نشسته است. چنین سرمایه‌گذاری‌هایی می‌تواند الگویی برای سایر صنایع و بنگاه‌ها باشد.»

محمدی همچنین پیشنهاد کرد علاوه بر توسعه این هنرستان، ظرفیت مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای ماهشهر نیز با همکاری شستا و شرکت‌های پتروشیمی منطقه ارتقا یابد و از ظرفیت این هنرستان در شیفت‌های غیرآموزشی برای آموزش عموم مردم استفاده شود.

وی تأکید کرد: «با توسعه چنین مراکزی، مهارت‌آموزی به جریان فراگیر در جامعه تبدیل خواهد شد و شاهد اتفاقات بزرگی در تربیت نیروی انسانی ماهر و بومی برای آینده کشور خواهیم بود.»

انتهای پیام/
