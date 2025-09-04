رونمایی از فرهنگکارت با حضور وزیر ارشاد و مدیرعامل بانک ملت
مراسم رونمایی از فرهنگکارت روز چهارشنبه 12 شهریور با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و فرشید فرخ نژاد مدیرعامل بانک ملت در دفتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
فرهنگ کارت به عنوان یک سرویس نوین پرداخت، با عاملیت موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر و با پشتیبانی بانک ملت طراحی شده است. این طرح علاوه بر ایجاد فرصت های برابر برای دسترسی علاقهمندان به فرهنگ و هنر به کالاها و خدمات فرهنگی به دنبال رونق اقتصادِ فرهنگ، حمایت از هنرمندان و فعالان صنوف فرهنگی و ایجاد گردش مالی پایدار در بازار فرهنگ است.
همکاری بانک ملت در این طرح، امکان اتصال فرهنگ کارت به شبکه جامع پرداخت کشور را فراهم کرده و با گسترش دسترسی خانواده ها به محصولات و خدمات فرهنگی زمینه را برای افزایش سرانه مصرف فرهنگی و تقویت چرخه تولید و عرضه درحوزه فرهنگ و هنر فراهم می کند.
فرآیند صدور فرهنگ کارت توسط موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر اعلام خواهد شد.