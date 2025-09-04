به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در قالب این طرح 100 هزار نفر از فعالان و مخاطبان فرهنگی صاحب فرهنگ کارت خواهند شد و هر کارت با 15 میلیون تومان اعتبار خرید شارژ می شود. این اعتبار در تمامی فروشگاه ها و درگاه های خرید اینترنتی محصولات و خدمات فرهنگی از جمله سینما، تئاتر، موسیقی و سایر فعالیت های فرهنگی و هنری قابل استفاده خواهد بود.

فرهنگ کارت به عنوان یک سرویس نوین پرداخت، با عاملیت موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر و با پشتیبانی بانک ملت طراحی شده است. این طرح علاوه بر ایجاد فرصت های برابر برای دسترسی علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر به کالاها و خدمات فرهنگی به دنبال رونق اقتصادِ فرهنگ، حمایت از هنرمندان و فعالان صنوف فرهنگی و ایجاد گردش مالی پایدار در بازار فرهنگ است.

همکاری بانک ملت در این طرح، امکان اتصال فرهنگ کارت به شبکه جامع پرداخت کشور را فراهم کرده و با گسترش دسترسی خانواده ها به محصولات و خدمات فرهنگی زمینه را برای افزایش سرانه مصرف فرهنگی و تقویت چرخه تولید و عرضه درحوزه فرهنگ و هنر فراهم می کند.

فرآیند صدور فرهنگ کارت توسط موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/