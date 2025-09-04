با رشد 32 درصدی نسبت به سال گذشته/ نسبت کفایت سرمایه بانک ملت به 13.46 درصد رسید
نسبت کفایت سرمایه بانک ملت با لحاظ سرمایه نظارتی تأیید شده این بانک از سوی بانک مرکزی، با رشد 32 درصدی از 10.18 درصد در سال گذشته به عدد 13،46 درصد رسید.
پیش بینی می شود، با رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک ملت به 13.46 درصد و با توجه به اهمیت نسبت کفایت سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین نسبتهای احتیاطی، ظرفیت های این بانک در زمینه های مختلف از جمله اعتباری، سرمایهگذاری و ... افزایش یابد.
در عین حال، سرمایه نظارتی مبنای بسیاری از شاخص های نظارتی بانک مرکزی است و افزایش 143 درصدی آن اثرات قابل توجهی بر عملکرد بانک ملت خواهد داشت.