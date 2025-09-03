خبرگزاری کار ایران
رتبه برتر بانک رفاه کارگران در بین شرکت‌ها و موسسه‌های تابعه سازمان تامین اجتماعی

رتبه برتر بانک رفاه کارگران در بین شرکت‌ها و موسسه‌های تابعه سازمان تامین اجتماعی
بانک رفاه کارگران در تداوم روند توسعه‌ای و پیشبرد برنامه‌های تحولی خود در سال‌های اخیر، مناسب‌ترین عملکرد را در بین شرکت‌ها و موسسه‌های تابعه سازمان تامین اجتماعی داشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در تازه‌ترین ارزیابی صورت گرفته از عملکرد این شرکت‌ها و موسسه‌ها که مربوط به بازه زمانی سه ماهه ابتدایی سال جاری می‌شود، بانک رفاه کارگران با کسب امتیاز نهایی 81.37 جایگاه نخست را به خود اختصاص داد. 

بر اساس این گزارش، امتیاز نهایی این بانک در مدت مشابه سال گذشته 70.50 بود که در سال جاری افزایش قابل توجهی را تجربه کرد.

گفتنی است، ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و موسسه‌های تابعه سازمان تامین اجتماعی بر اساس 62 شاخص در چهار منظر مالی، مشتری(ذینفعان)، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد (زیرساخت) صورت می‌گیرد.

