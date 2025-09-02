خبرگزاری کار ایران
تاکید نجارزاده بر بهبود معیشت کارکنان بانک‌ها

تاکید نجارزاده بر بهبود معیشت کارکنان بانک‌ها
ابوالفضل نجارزاده، رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی که همراه با محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، به تبریز سفر کرده بود، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی بر ضرورت بهبود وضعیت معیشتی کارکنان بانک‌ها تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، نجارزاده با بیان اینکه کارمندان شبکه بانکی در دشوارترین شرایط کاری و اقلیمی به مردم و فعالان اقتصادی خدمت‌رسانی می‌کنند، اظهار داشت: «کارکنان بانک‌ها نقش مهمی در پشتیبانی از رشد اقتصاد کشور ایفا می‌کنند، اما متأسفانه امروز شرایط رفاهی و معیشتی مناسبی ندارند.» وی خواستار خروج کارکنان نظام بانکی از قانون مدیریت خدمات کشوری شد و گفت: «بهبود شرایط رفاهی و معیشتی کارمندان بانک‌ها نه تنها قدردانی از زحمات آنان است، بلکه موجب افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح خدمات به مشتریان خواهد شد.»

محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی در نظام بانکی کشور، بهبود شرایط رفاهی کارکنان بانک‌ها را یک ضرورت اقتصادی دانست.

وی اظهار داشت: نیروی انسانی بزرگ‌ترین سرمایه شبکه بانکی است و هرگونه غفلت از مسائل معیشتی آنان می‌تواند بر کیفیت ارائه خدمات به مردم و فعالان اقتصادی تأثیرگذار باشد.

فرزین با قدردانی از تلاش کارکنان بانک‌ها در شرایط سخت کاری و اقلیمی، تصریح کرد: بانک مرکزی در کنار مدیران شبکه بانکی و با همراهی نمایندگان مجلس و استان‌ها، موضوع ارتقای وضعیت رفاهی کارمندان بانک‌ها را به طور جدی دنبال خواهد کرد.

در این نشست نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی نیز با تأیید سخنان نجارزاده، بر لزوم حمایت از کارکنان شبکه بانکی کشور تأکید کردند.

