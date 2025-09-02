بهترین کشور برای اولین سفر خارجی کدام است؟
اگر برای اولین بار قصد سفر به خارج از کشور را دارید، احتمالا کمی هیجان و شاید استرس دارید و میخواهید بدانید چه معیارهایی برای انتخاب بهترین کشور برای اولین سفر خارجی وجود دارد، کدام مقاصد را انتخاب کنید، هزینهها چهطور است و... در ادامه، همراه باشید تا بهترین گزینهها را بررسی کنیم.
معیارهای انتخاب بهترین کشور برای اولین سفر خارجی
انتخاب بهترین کشور برای اولین سفر خارجی بهتر است مقصدی باشد که گردشگر شرایط راحتی داشته باشد و دچار استرس نشود. بنابراین، لازم است این معیارها را در انتخاب مقصد دلخواه خود در نظر داشته باشید:
- امنیت اجتماعی و سیاسی: کشوری را انتخاب کنید که ثبات سیاسی داشته باشد و برای گردشگران امن باشد.
- هزینه بلیط پرواز، اقامت، حملونقل و غذا: کشورهایی که هزینههای پایینتری دارند برای اولین سفر مناسبتر هستند.
- فرهنگ و زبان مقصد: تجربه نشان داده بهتر است کشوری را انتخاب کنید که فرهنگ و آداب آن برای شما ناآشنا نباشد و راحت بتوانید با مردم ارتباط برقرار کنید.
- نیاز یا عدم نیاز به ویزا: کشورهایی که میتوانید بدون ویزا به آنها سفر کنید، برای بار اول استرس کمتری به همراه دارند.
- نزدیکی جغرافیایی: کشورهای نزدیک برای اولین سفر خارجی مناسبتر هستند. زیرا خستگی راه کمتری دارند.
کشورهای ارزان و مناسب برای اولین سفر خارجی
طبق گزارش اکسپدیا گروپ، 49 درصد مسافران هنگام تصمیمگیری برای مقصد، اولویت را به قیمت میدهند. اگر بودجه محدودی دارید کشورهای ارزان برای اولین سفر خارجی بهترین گزینه هستند که در ادامه بیشتر بررسی میکنیم:
ترکیه؛ پرطرفدارترین مقصد خارجی سفرهای ایرانیان
ترکیه به دلیل نزدیکی به ایران، عدم نیاز به ویزا تا 90 روز و هزینه مقرونبهصرفه، گزینه اصلی مسافران برای اولین سفر خارجی به شمار میرود. از مهمترین شهرها و جاذبههای این کشور میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- استانبول: شهری با ترکیب جاذبههای مدرن و تاریخی با جاهای دیدنی متنوع همچون مسجد ایاصوفیه، کاخ توپکاپی، قایقسواری در تنگه بسفر و... . میتوانید سفری اقتصادی تا لوکس را با توجه به شرایط و بودجه خود برنامهریزی کنید.
- وان: شهر وان مقصدی بسیار محبوب برای ایرانیها است. امکان سفر زمینی با هزینه پایین هم به این شهر وجود دارد. وان بهخاطر مراکز خرید ارزان، نزدیکی مرزی و جاهای دیدنی متنوع همچون دریاچه وان، قلع وان، پارکهای آبی و... برای اولین سفر خارجی انتخابی فوقالعاده است.
ارمنستان؛ از بهترین کشورهای نزدیک برای سفر خارجی
یکی از کشورهای نزدیک برای اولین سفر خارجی، ارمنستان است. سفر خارجی بدون ویزا، فاصله نزدیک مرزی و امکان سفر زمینی را میتوان از مهمترین دلایل آن دانست. همچنین، هزینههای اقامت، غذا و حملونقل معقول است و میتوانید با برنامهریزی صحیح، سفری اقتصادی داشته باشید.
ایروان در ارمنستان بهترین مقصد برای اولین تجربه سفر خارجی است.
ایروان، پایتخت ارمنستان با تاریخ کهن و طبیعت زیبا، جاهای دیدنی فراوانی همچون پارک عشاق، باغ گیاهشناسی، پارک آبی، مسجد کبود، موزه تاریخ، بازار سرپوشیده و... برای تجربه اولین سفر خارجی دارد.
گرجستان؛ مقصد محبوب ایرانیان
نزدیکی به ایران، عدم نیاز به ویزا، طبیعت زیبا، تاریخ غنی و هزینه سفر مقرونبه صرفه، گرجستان را به یکی از بهترین کشورهای ارزان برای سفر خارجی تبدیل کرده است. در ادامه با با مهمترین جاذبههای آن بیشتر آشنا میشویم:
- تفلیس، پایتخت گرجستان، از مقاصد اصلی گردشگری این کشور است. شهری با معماری خاص و غنی از فرهنگ و تاریخ با جاهای دیدنی همچون قلعه ناریکالا، برج ساعت، حمامهای گوگردی و.... که نباید از دست داد.
- باتومی، شهر ساحلی در کنار دریای سیاه با آبوهوای مطبوع و جاذبههای طبیعی در فضایی مدرن است. از جمله جاذبههای مهم آن میتوان به بلوار باتومی، سواحل بکر و زیبا، برج باتومی و... اشاره کرد.
کشورهای پرطرفدار برای اولین سفر خارجی با تجربه فرهنگی خاص
اگر به دنبال ماجراجویی و تجربه فرهنگی متفاوت هستید، انتخاب مقاصدی مانند تایلند و امارات جذاب خواهد بود.
تایلند؛ سفری آرام در سواحل بکر
سفر به تایلند در جنوب شرق آسیا، نیازمند ویزا است، اما فرآیند دریافت آن سریع و راحت است. طبیعت بکر، سواحل رویایی و قیمت مناسب اقامت، غذا و حملونقل در این کشور، تجربهای عالی برای اولین سفر خارجی خواهد بود. از معروفترین سواحل آن هم میتوان موارد زیر ا نام برد:
- پوکت: بزرگترین جزیره تایلند با سواحل آرام و زلال و امکانات رفاهی متعدد نظیر تفریحات آبی، رستورانهای ساحلی، مراکز تفریحی جذاب و...
- فی فی: مجمعالجزایر بسیار معروف در جنوب تایلند با سواحل بکر و مناظر طبیعی بینظیر
پوکت، بزرگترین جزیره تایلند است.
امارات؛ تجربه سفر لوکس و مدرن
امارات متحده بهدلیل نزدیکی به ایران و پروازهای منظم گزینهای ایدهآل برای اولین سفر خارجی است. سفر به این کشور نیاز به ویزا دارد، اما به راحتی صادر میشود. هزینه بالاتری نسبت به سایر مقاصد دارد. بهویژه، دبی. اما با توجه محل اقامت و نوع تفریحات این هزینه میتواند متغییر باشد.
- دبی: دبی شهری مدرن با مراکز خرید لوکس، برجهای آسمان خراش، سواحل زیبا و تفریحات جذاب مانند پارکهای آبی، اسکی سرپوشیده و...
- ابوظبی: ترکیبی از سنت و مدرنیته با جاذبههای متنوعی مانند مسجد باشکوه شیخ زاید، موزه لوور ابوظبی، سواحل آرام، مراکز خرید لوکس و پارکهای تفریحی و...
نکات مهم برای انتخاب مقصد اولین سفر خارجی
برنامهریزی دقیق هزینهها، باعث آرامش بیشتر در طول سفر میشود. متناسب با بودجه و شرایط خود بلیط هواپیما، اقامتگاه، تعداد و نوع تفریحات را انتخاب کنید. رزرو تور مسافرتی نیز میتواند کمک کند سفر اقتصادیتر و آرامتر با برنامهریزی دقیق داشته باشید.
جمعبندی
برای انتخاب بهترین کشور برای اولین سفر خارجی باید عوامل مختلفی نظیر امنیت، هزینه، نزدیکی جغرافیایی و... را در نظر بگیرید. ترکیه، گرجستان، ارمنستان، امارات و تایلند و... گزینههای مناسبی هستند. جهت رزرو بلیط هواپیما و تور مسافرتی هم میتوانید به سامانههای معتبر فروش خدمات سفر مانند قاصدک 24 مراجعه کنید.
سوالات متداول درباره بهترین مقاصد برای اولین سفر خارجی
بهترین کشور برای اولین سفر خارجی کدام است؟
ترکیه، ارمنستان، گرجستان، تایلند، امارات و...
کشورهای ارزان برای سفر خارجی کدام هستند؟
ارمنستان، گرجستان و ترکیه
کشورهای امن برای اولین تجربه سفر خارجی کدامند؟
ترکیه، ارمنستان، گرجستان، امارات و...