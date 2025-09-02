رشد 37 درصدی تسهیلات مسکن بانک سپه در نخستین سال دولت چهاردهم

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، مبلغ کل تسهیلات پرداختی بانک سپه از شهریور سال گذشته تا آخر مردادماه سال ۱۴۰۴، بالغ‌بر 129 هزار و 227 میلیارد و 904 میلیون ریال بوده است و این اقدام بخشی از همکاری بانک سپه با برنامه‌های دولت برای تسهیل در خانه‌دار شدن خانوارهاست.

براساس این گزارش، تسهیلات پرداختی بانک سپه در سال نخست دولت چهاردهم، نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان‌دهنده افزایش 36 درصدی در تعداد واحدهای در حال ساخت و رشد 37 درصدی در مبلغ قراردادهای تسهیلاتی است.

این روند مثبت اهتمام بانک سپه به تقویت بازار مسکن و تسهیل دسترسی متقاضیان به مسکن با کیفیت و قیمت مناسب را نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید: تسهیلات بانک سپه در نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم در چارچوب طرح‌های حمایتی دولت، ازجمله «جهش تولید مسکن» و براساس مقررات «تبصره ۴ ماده ۵ قانون» بوده و باهدف تقویت بخش تولید مسکن و رفع مشکلات مربوط به تأمین مسکن خانوارها پرداخت شده است.

بانک سپه همچنین با استفاده از ظرفیت منابع مالی خود و مدیریت دقیق ریسک اعتباری، در جهت تحقق اهداف دولت به استمرار حمایت از طرح‌های تولید مسکن و افزایش توان خرید خانوارها ادامه می‌دهد. این اقدامات بانک در قالب همسویی کامل با برنامه‌های دولت، به‌عنوان اولویت اصلی بانک سپه برای کمک به توسعه پایدار و رفاه اجتماعی تعریف شده است.

