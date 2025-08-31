 گسترش فضاهای درمانی و بهداشتی ، هزینه نیست، سرمایه گذاری در حوزه سلامت است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، مدیرعامل این بانک در بازدید یک روزه از استان لرستان با دکتر فکوری، رئیس بیمارستان شفا که با مشارکت بانک رفاه کارگران به بهره برداری رسیده است دیدار کرد و گفت:بانک رفاه در بیش از یک دهه همکاری با حوزه بهداشت و درمان کشور، توانسته است گام های مهمی بردارد و با مشارکت در ساخت و تجهیز بیمارستان و مراکز بهداشتی، تعامل با دانشگاه های علوم پزشکی و خدمت رسانی به کادر درمان و فعالان این حوزه، نقش خود را در این عرصه به خوبی ایفا کرده است.

دکتر للـه گانی افزود: گسترش فضاهای درمانی و بهداشتی در کشور، هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری برای شهروندان و جامعه ای سالم است تا نیروی انسانی سالم بتواند چرخ های اقتصاد و تولید را به خوبی به حرکت درآورد و در مسیر توسعه و شکوفایی بیش از پیش اقتصاد کشور گام بردارد.

وی افزود: بانک رفاه همان گونه که در ساخت بیمارستان شفا مشارکت کرد، آمادگی تجهیز این بیمارستان را نیز دارد تا شهروندان بتوانند از خدمات مطلوب و مناسب درمانی و بهداشتی بهره مند شوند.

دکتر للـه گانی تصریح کرد: اعتقاد داریم که حوزه درمان و سلامت اگر به بخش خصوصی واگذار شود حتماً کیفیت درمان خیلی بالاتر خواهد رفت. خوشبختانه شرایط بسیار خوبی در بیمارستان شفا حاکم است و بخش‌های مختلف در بیمارستان مجهز شده و بخش بعدی، تکمیلی بیمارستان در دست اقدام است تا امکانات بهتری برای مردم استان لرستان و استان‌های تابعه داشته باشد.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران اظهار داشت: در حوزه درمان تقریباً در پنج بخش به واحدهای سلامت کمک می‌کنیم. یکی، تجهیز بیمارستان‌های سراسر کشور و دیگری، تاسیس خوابگاه‌های دانشجویی است که بانک رفاه کارگران در ساخت و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی ازجمله خوابگاه‌های متأهلی کمک می‎ کند.

وی ادامه داد: از طریق مکانیزم‌های ماده 56 و سایر ابزارهای تأمین مالی چندین بیمارستان مانند بیمارستان شهدای تجریش تهران، بیمارستان هرمزگان و قزوین را انجام دادیم. همچنین، تأمین تجهیزات مورد نیاز مراکز بهداشتی و درمانی ازجمله دستگاه‌های ام آر آی و سی تی اسکن و ساخت بیمارستان‌ها به صورت بلاعوض مانند بیمارستان کودکان بندرعباس از دیگر خدمات بانک رفاه به حوزه بهداشت و درمان است.

دکتر للـه‌گانی اضافه کرد: خیلی از بیمارستان‌های سراسر کشور با کمک تسهیلات بانک رفاه ساخته شده است، به عنوان نمونه در استان سیستان و بلوچستان و در شهر زاهدان یکی از مجهزترین بیمارستان‌های سطح کشور با تسهیلات ما ساخته شده که در منطقه مؤثر بود و می‌شود گفت بهترین بیمارستان در شرق کشور است. در تهران و سایر استان‌ها نیز ساخت بیمارستان‌های بزرگ و خوابگاه دانشجویی و تأمین تجهیزات بیمارستان‌ها با کمک بانک رفاه تأمین شده است.

در این دیدار، دکتر فکوری، رئیس بیمارستان شفا ضمن قدردانی از حمایت های بانک رفاه گفت: همکاری های متقابل بین حوزه بهداشت و درمان و بانک رفاه آثار بسیار مثبتی برای مردم داشته است و امیدواریم که این همکاری ها بیش از پیش گسترش یابد.