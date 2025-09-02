سیدمحمد ناصری، دبیر سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی-غذایی ایران در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به ظرفیت بالای تولید مکمل‌های رژیمی و غذائی در کشور، اظهار کرد: بیش از ۳۰۰ شرکت در این سندیکا عضویت دارند که حدود ۱۰۰ شرکت دارای کارخانه تولیدی و مابقی نیز در حوزه دانش فنی، فرمولاسیون و عملیات بازاریابی فعال هستند.

وی با بیان اینکه عمده مواد اولیه مورد استفاده در صنعت مکمل‌سازی کشور شامل ویتامین‌ها، اسیدهای آمینه و پروتئین‌ها عمدتاً وارداتی هستند، افزود: این مواد از کشورهای چین، هند و برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی تأمین می‌شوند. البته بخش محدودی از مواد اولیه، مانند مینرال‌ها و برخی افزودنی‌های جانبی، در داخل کشور تولید می‌شود.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی-غذایی ایران با اشاره به تعریف رسمی مکمل‌ها در ساختار وزارت بهداشت، بیان‌کرد:تولیدکنندگان داخلی‌ مکمل‌های متنوعی شامل مولتی‌ویتامین‌ها، ویتامین‌های خوراکی و مکمل‌های ورزشی تولید می‌کنند که همگی در گروه فرآورده‌های غیر دارویی و تغذیه‌ای طبقه‌بندی شده‌اند.

به گفته ناصری، بازار تولید مکمل‌های تغذیه‌ای در ایران ارزشی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان دارد و بیش از پنج سال است که هیچ مکملی به کشور وارد نشده است. آنچه در حال حاضر در بازار موجود است، همگی تولید داخل بوده و یا با فرمولاسیون بومی‌سازی شده و یا تحت لیسانس شرکت‌های خارجی در کشور تولید می‌شود.

موانع صادراتی برای مکمل‌ها

وی با اشاره به توان بالای تولید در کشور گفت: تولید مکمل در حال حاضر مازاد بر نیاز داخلی است، اما در زمینه صادرات با موانعی نیز روبه‌رو هستیم که این موانع بیشتر ناشی از نبود روابط بین‌المللی شفاف و مستمر، الزامات ثبت محصولات در کشورهای هدف و همچنین زیرساخت‌های فنی و تولیدی هستند.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی-غذایی ایران افزود: برای ورود به بازارهای جهانی، لازم است محصولات در وزارت بهداشت کشور مقصد ثبت و تأیید شوند. در برخی موارد، استانداردهای مورد انتظار از سوی این کشورها فراتر از امکانات موجود در برخی از کارخانه‌های داخلی است. اگرچه بخشی از واحدهای تولیدی ما دارای این استانداردها هستند، اما مشکلات ناشی از تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های ارزی باعث شده که روند به‌روزرسانی تجهیزات و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی با کندی مواجه شود. ضمن اینکه تکنولوژی تولید مکمل‌ها نیز به گونه‌ای است که امکان بومی‌سازی کامل آن به‌ راحتی وجود ندارد.

مشکل قاچاق و نبود نظارت مؤثر

ناصری با اشاره به مشکل جدی قاچاق مکمل‌های ورزشی، تأکید کرد: قاچاق در این حوزه به‌صورت گسترده و علنی انجام می‌شود، اما متأسفانه متولیان امر برخورد مؤثری با آن ندارند. این در حالی است که بسیاری از این محصولات از مسیرهای غیرقانونی وارد کشور شده و بدون نظارت در پلتفرم‌های آنلاین و فروشگاه‌ها به فروش می‌رسند. در مقابل، در حوزه مکمل‌های غیرورزشی با پدیده قاچاق مواجه نیستیم.

وی خاطرنشان کرد: عدم برخورد با قاچاق، نه تنها امنیت مصرف‌کننده را تهدید می‌کند بلکه به تدریج قبح این مسئله را نیز از بین می‌برد.

مشکلات ارزی و تأمین مواد اولیه

دبیر سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی-غذایی با اشاره به مشکلات تأمین ارز گفت: مواد اولیه مکمل‌ها از طریق تالار مبادلات طلا و ارز تهیه می‌شوند و ارز دولتی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. در گذشته، فرآیند تخصیص ارز طی حدود ده روز انجام می‌شد، اما اکنون این فرآیند گاهی بیش از ۱۰۰ روز به طول می‌انجامد و این تأخیر موجب شده تا برخی از واردکنندگان ناگزیر به واردات اعتباری شوند، که خود با مشکلات عدیده‌ای همراه است، به ویژه در زمان ترخیص کالا و تغییرات ناگهانی در سیاست‌های ارزی دولت.

ناصری در پایان ضمن ابراز تأسف از نبود اراده جدی در نهادهای متولی، عنوان کرد: با سازمان‌هایی چون تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، وزارت ورزش و جوانان و وزارت صمت جلسات متعددی داشته‌ایم، اما هنوز عزم لازم برای حل مشکلات مشاهده نمی‌شود.

