پرداخت بیش از 112 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه به بازنشستگان از سوی بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران از ابتدای دولت چهاردهم تا پایان مرداد ماه 1404 بالغ بر 325 هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه (حضوری و غیرحضوری) به مبلغ بیش از 112.000 میلیارد ریال به بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بیش از 310 هزار فقره از این تسهیلات به مبلغ بالغ بر 107.000 میلیارد ریال به صورت کاملا غیرحضوری، بدون حضور در شعبه و بدون نیاز به ضامن، به بازنشستگان واجد شرایط پرداخت شده است و مابقی نیز شامل تسهیلات حضوری می‌شود. 

مبلغ این تسهیلات پیش از این هر فقره 300 میلیون ریال بود که با موافقت بانک رفاه کارگران و با انعقاد تفاهم‌نامه فی‌مابین سازمان تامین اجتماعی و این بانک به هر فقره 500 میلیون ریال افزایش یافت.

شایان ذکر است، بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته 300 هزار بازنشسته تحت پوشش تامین اجتماعی در سال جاری از تسهیلات 500 میلیون ریالی بانک رفاه کارگران بهره‌مند می‌شوند.

