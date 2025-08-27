پرداخت وام 300 میلیون تومانی با نرخ سود حداقل 5 درصد توسط بانک سپه
بانک سپه در قالب طرح سپرده امتیازی نگین فراپویا تسهیلات 300 میلیون تومانی با نرخ سود حداقل 5درصد برای عموم مشتریان پرداخت می کند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بانک سپه، طرح تسهیلاتی سپرده امتیازی نگین فراپویا در راستای بهینه سازی طرح های سپرده امتیازی با تمرکز بر مدیریت نقدینگی و تعهدات در اختیار عموم هموطنان و مشتریان گرانقدر بانک سپه قرار گرفته است.
دراین طرح متقاضیان دارای شخصیت حقیقی می توانند با افتتاح حساب کوتاه مدت ماه شمار ویژه طرح و با توجه به مدت زمان ماندگاری سپرده و تعداد اقساط انتخابی از 25 تا 200 درصد میانگین سپرده خود تا سقف 3 میلیارد ریال، حق تقدم دریافت تسهیلات با نرخ سود متغیر از 5 تا 21 درصد دریافت کنند.
این تسهیلات در قالب عقد مرابحه با میانگین حداقل 3 ماه و حداکثر 12 ماه سپرده گذاری و با حداقل مبلغ میانگین سپرده 10 میلیون ریال برای بهره مندی از تسهیلات طراحی شده است.
محصول سپرده امتیازی نگین فراپویا در اقساط،56،48،40،32،24،16 و 60 ماه قسط بندی شده و متقاضیان استفاده از این طرح می توانند از طریق مراجعه حضوری به شعب مراحل تکمیل پرونده و دریافت تسهیلات را طی کنند.
متقاضیان گرامی برای دریافت اطلاعات بیشتر از این محصول و سایر محصولات و طرح های بانک سپه میتوانند به شعب بانک سپه در سراسر کشور و یا وب سایت رسمی بانک به آدرس www.banksepah.ir مراجعه و یا با مرکز تماس 1557 تماس حاصل نمایند.