ورود به بازار اروپا با راه اندازی استارتاپ در قاره سبز
بازار اروپا، با جمعیتی بالغ بر ۷۴۰ میلیون نفر و اقتصادی پویا، بستری ایدهآل برای رشد و شکوفایی استارتاپها به شمار میرود. کمتر کسبوکاری را میتوان یافت که تمایلی به حضور در این بازار جذاب بینالمللی نداشته باشد.
اروپا با تنوع فرهنگی، زیرساختهای پیشرفته و دسترسی به بازارهای جهانی، فرصتهای بینظیری را برای کارآفرینان فراهم میکند. دولتها و اتحادیه اروپا نیز با ارائه طرحهای حمایتی و تسهیلات مالی، مسیر را برای ورود و تثبیت استارتاپها هموار کردهاند. اما آیا این جذابیت، برای همه نوع استارتاپ و در تمام زمینهها یکسان است؟
چرا بازار اروپا برای استارتاپها جذاب است؟
بازار بورس اروپا یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان است که فرصتهای جذابی را برای جذب سرمایه و ورود به بازارهای عمومی فراهم میکند. بنابراین هم کسب وکارها، هم سرمایهگذاران و هم نیروهای کار تمایل زیادی به حضور در این زیست بوم بینظیرِ جهانی دارند.
زیرساختهای دیجیتال و ناوگان حمل و نقل پیشرفته، امکان گسترش سریع استارتاپها را در سراسر قاره سبز ممکن میسازد. از سوی دیگر، دسترسی به سرمایهگذاران بزرگ و صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر نیز یکی از نقاط قوت این بازار به شمار میرود.
درکل، راهاندازی استارتاپ در اروپا مزایای اقتصادی قابل توجهی دارد که عبارتند از:
- دسترسی به بازار بزرگ و متنوع: اروپا یک بازار واحد با بیش از ۴۴۰ میلیون مصرفکننده است که امکان رشد و مقیاسپذیری سریع را برای کسب و کارها فراهم میکند.
- حمایتهای مالی و دولتی: بسیاری از کشورها و نهادهای اروپایی مانند صندوقهای اتحادیه اروپا، وامهای کمبهره و معافیتهای مالیاتی برای استارتاپها در نظر گرفتهاند.
- دسترسی به سرمایهگذاران: اروپا دارای یک اکوسیستم سرمایهگذاری پویا است که شامل سرمایهگذاران فرشته، شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر و صندوقهای دولتی میشود.
- زیرساختهای قوی: شبکههای ارتباطی، حملونقل و لجستیکی در اروپا بسیار توسعه یافتهاند و امکان فعالیت در سطح بینالمللی را به سادگی فراهم میکنند.
- اقامت کشورهای اروپایی: در صورتی که موفق به پذیرش LOS شوید، با اخذ ویزای استارتاپ موفق به دریافت اقامت در اروپا برای خود، تیم و اعضای خانواده هر یک از اعضای تیم خواهید شد.
نقش اتحادیه اروپا در حمایت از کارآفرینان
اتحادیه اروپا با ایجاد سیاستها و برنامههای مختلف، نقش محوری در حمایت از کارآفرینان ایفا میکند. برنامههایی مانند "Horizon Europe" و "EIC Accelerator" به طور خاص برای حمایت از پروژههای نوآورانه و استارتاپهای با پتانسیل رشد بالا طراحی شدهاند. این برنامهها منابع مالی، مشاوره و دسترسی به شبکههای بینالمللی را برای استارتاپها فراهم میکنند. همچنین، اتحادیه اروپا با وضع قوانینی مانند "قوانین دادههای عمومی (GDPR)"، محیطی امن و شفاف برای فعالیتهای دیجیتال ایجاد کرده است.
علاوه بر این، اتحادیه اروپا تلاش میکند با حذف موانع تجاری و مقرراتی، بازار داخلی را برای استارتاپها هرچه بیشتر یکپارچه کند. هدف این اقدامات، افزایش رقابتپذیری استارتاپهای اروپایی در سطح جهانی و تشویق نوآوری در این قاره است. این حمایتها به کارآفرینان اجازه میدهد تا با اطمینان بیشتری به دنبال ایدههای جدید بروند و آنها را به کسبوکارهای موفق تبدیل کنند.
بهترین کشورهای اروپایی برای راهاندازی استارتاپ
انتخاب کشور مناسب برای راهاندازی استارتاپ به عوامل متعددی بستگی دارد. با این حال، برخی از کشورها به دلیل اکوسیستم حمایتی قویتر، دسترسی به سرمایه و نیروی کار ماهر، گزینههای بهتری محسوب میشوند.
انگلیس
اخذ ویزای استارتاپ انگلیس فرصتی عالی است، زیرا این کشور یکی از بزرگترین قطبهای اقتصادی و فناورانه جهان به شمار میرود و دسترسی مستقیم به سرمایهگذاران، شتابدهندهها و بازار جهانی دارد. همچنین، حضور دانشگاههای معتبر و اکوسیستم نوآورانه باعث میشود بنیانگذاران استارتاپ بتوانند سریعتر ایدههای خود را تجاریسازی کرده و در یک محیط بینالمللی رشد کنند.
استونی
ویزای استارتاپ استونی یک انتخاب استثنایی است، زیرا این کشور به عنوان پیشگام دولت الکترونیک و دیجیتال در جهان شناخته میشود. زیرساختهای دیجیتالی پیشرفته، فرآیندهای سریع ثبت شرکت و دسترسی به بازار اتحادیه اروپا، کارآفرینان را قادر میسازد با کمترین هزینه و بیشترین سرعت کسبوکار خود را راهاندازی کنند.
فنلاند
این کشور با تمرکز بر فناوریهای نوین، آموزش باکیفیت و حمایتهای دولتی، محیطی مناسب برای توسعه ایدههای خلاقانه فراهم کرده است. علاوه بر این، کیفیت بالای زندگی، دسترسی به بازار اروپا و فرهنگ نوآورانه، فنلاند را به مقصدی ایدهآل برای کارآفرینان تبدیل کرده است.
پرتغال
اخذ ویزای استارتاپ پرتغال فرصتی ارزشمند است چون این کشور در سالهای اخیر به یکی از مقاصد محبوب برای کارآفرینان بینالمللی تبدیل شده است. هزینههای زندگی و کسبوکار نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی پایینتر است و در عین حال، دسترسی به بازار اتحادیه اروپا و شبکهای قوی از شتابدهندهها و سرمایهگذاران وجود دارد که رشد استارتاپها را تسهیل میکند.
هلند
ویزای استارتاپ هلند به دلیل اکوسیستم استارتاپی پیشرفته و موقعیت جغرافیایی استراتژیک در قلب اروپا، یک فرصت طلایی برای کارآفرینان محسوب میشود. دولت هلند حمایتهای گستردهای از استارتاپها ارائه میدهد و دسترسی به بازارهای جهانی، زیرساختهای حملونقل پیشرفته و فرهنگ نوآوری قوی، رشد سریع کسبوکار را تضمین میکند.
فرآیند اخذ این ویزا در هر کشور متفاوت است، اما به طور کلی شامل ارائه طرح کسبوکار، اثبات توانایی مالی و دیافت نامه حمایتی LOS میشود.
فرآیند اخذ این ویزا در هر کشور متفاوت است، اما به طور کلی شامل ارائه طرح کسبوکار، اثبات توانایی مالی و دیافت نامه حمایتی LOS میشود.
مالیات برای استارتاپها در قاره سبز
مالیات یکی از مهمترین عوامل در انتخاب محل راهاندازی استارتاپ است. کشورهای اروپایی رویکردهای متفاوتی در قبال مالیات شرکتها دارند. برخی از کشورها معافیتهای مالیاتی ویژهای برای استارتاپها در نظر میگیرند، در حالی که برخی دیگر نرخهای مالیاتی پایینتری را برای جذب سرمایهگذاری اعمال میکنند.
|
کشور
|
نرخ مالیات شرکت
|
مزایای مالیاتی برای استارتاپها
|
ایرلند
|
۱۲.۵%
|
معافیت مالیاتی برای سه سال اول
|
مجارستان
|
۹%
|
-
|
فرانسه
|
۲۵%
|
کاهش مالیات برای شرکتهای نوپا
|
لهستان
|
۱۹%
|
-
|
بلغارستان
|
۱۰%
|
-
آیا اروپا برای همه نوع استارتاپی مناسب است؟
دسترسی به نیروی کار ماهر یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی استارتاپها است. بازار کار اروپا، دارای نیروی کار تحصیلکرده و متخصص در زمینههای مختلف است. با این حال، قوانین کاری و حقوق و دستمزد در هر کشور متفاوت است. برخی از کشورها مانند آلمان و سوئد، دسترسی به مهندسان و متخصصان فنی را به راحتی فراهم میکنند، اما هزینههای نیروی کار در این کشورها بالاتر است.
با وجود تمام مزایایی که ذکر شد، بازار اروپا برای همه نوع استارتاپ مناسب نیست. این بازار با چالشهای خاصی نیز روبرو است.
- تفاوتهای فرهنگی و زبانی: هر کشور اروپایی دارای فرهنگ و زبان منحصربهفردی است که ممکن است برای استارتاپهای بینالمللی چالشبرانگیز باشد.
- رقابت شدید: برخی از بخشهای بازار مانند فینتک یا تجارت الکترونیک، رقابت بسیار شدیدی دارند و ورود به آنها نیازمند استراتژی دقیق است.
- پیچیدگیهای قانونی: با وجود یکپارچگی نسبی، قوانین کاری، مالیاتی و تجاری در هر کشور ممکن است تفاوتهای جزئی داشته باشد.
- هزینههای بالا: هزینههای راهاندازی و نگهداری کسبوکار در بسیاری از شهرهای اروپایی میتواند بالا باشد.
- زمانبر بودن فرآیندها: فرآیندهای قانونی و اداری ممکن است در برخی کشورها زمانبر باشند.