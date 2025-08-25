با طرح نیک وام بانک ملت تا 1 میلیارد تومان وام قرض الحسنه بگیرید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، تمامی مشتریان حقیقی می توانند در طرح نیک وام با افزایش موجودی و استمرار سپرده گذاری در قالب سپرده قرض الحسنه پس انداز نیک، نسبت به ایجاد امتیاز نیک وام تا سقف جمعی ده میلیارد ریال تسهیلات در هر سال اقدام کرده و در مهلت مقرر با رعایت سقف تسهیلات خرد مصرفی، تمام یا بخشی از آن را به تمامی اشخاص حقیقی مجاز انتقال دهند و مابقی را تا سقف سه میلیارد ریال، شخصاً استفاده کنند.