با طرح نیک وام بانک ملت تا 1 میلیارد تومان وام قرض الحسنه بگیرید

در طرح تسهیلاتی نیک وام بانک ملت، متقاضیان می توانند پس از گذشت یک ماه از سپرده گذاری، تا سقف یک میلیارد تومان تسهیلات بانکی با نرخ کارمزد 4 درصد دریافت کنند.

به گزارش  ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، تمامی مشتریان حقیقی می توانند در طرح نیک وام با افزایش موجودی و استمرار سپرده گذاری در قالب سپرده قرض الحسنه پس انداز نیک، نسبت به ایجاد امتیاز نیک وام تا سقف جمعی ده میلیارد ریال تسهیلات در هر سال اقدام کرده و در مهلت مقرر با رعایت سقف تسهیلات خرد مصرفی، تمام یا بخشی از آن را به تمامی اشخاص حقیقی مجاز انتقال دهند و مابقی  را تا سقف سه میلیارد ریال، شخصاً استفاده کنند.

در عین حال، مشتریان حقوقی نیز می توانند با افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه نیک به این طرح وارد و از مزایای آن برای کارکنان خود بهره مند شوند.

بر اساس این گزارش، حساب های قرض الحسنه پس انداز نیک، مشمول شرکت در قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز نیز می شوند.

بر این اساس، دوره معدل گیری در طرح نیک وام بانک ملت،  از یک ماه تا 12 ماه، دوره بازپرداخت تسهیلات از 12 ماه تا 60 ماه و ضریب تسهیلات نسبت به معدل حساب قرض الحسنه پس انداز نیک از 10 درصد تا 320 درصد تعیین شده است.

همچنین، اعطای تسهیلات قرض الحسنه نیک وام تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال برای مشتریان حائز رتبه های اعتباری بالاتر بدون نیاز به ضامن امکان پذیر است.

