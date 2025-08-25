اهمیت تخصص و مدیریت در توسعه گردشگری

به گزارش ایلنا، صنعت گردشگری در کشور ما می‌تواند به یکی از اساسی‌ترین منابع تامین ارز و درآمد کلان تبدیل شود. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و مدیریت درست است. بسیاری از شهرهای ایران با ظرفیت‌های مذهبی و تاریخی پتانسیل جذب میلیون‌ها گردشگر را دارد.

شهری همچون قم با برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری کلان و توسعه زیر‌ساخت‌های مرتبط می‌تواند به منبع درآمدزایی پایدار و مستمر تبدیل شود. اما متاسفانه نگر‌ش‌های سنتی و فقدان تخصص در برخی سطوح مدیریتی این استان از پیشرفت صنعت گردشگری جلوگیری کرده است.

حضور مدیران متخصص و مرتبط با صنعت گردشگری در استان‌ها می‌توند به توسعه و پیشرفت این حوزه کمک ویژه‌ای کند، چرا که تخصص و دانش کافی در مدیریت این بخش منجر به بهبود برنامه‌ریزی‎ متناسب با نیازهای واقعی بازار گردشگری و سیاست گذاری‌های مرتبط می‌شود.

وضعیت نامطلوب هتلداری در قم

یکی از مهم‌ترین عواملی که گردشگری پایدار و ماندگاری در استان قم وجود ندارد ضعف زیرساخت‌های اقامتی در آن است. از طرفی این استان فاقد هتل‌های چهار و پنج ستاره واقعی است، از سوی دیگر پروژه‌های ساخت هتل‌های پنج ستاره نیز به دلیل کارشکنی‌ها و بی توجهی به این بخش متوقف شده است.

بنابراین عدم تکمیل این پروژه‌ها و موانع ساختاری بر سطح کیفیت خدمات گردشگری تاثیر بسیار منفی گذاشته است و مانع جذب گردشگران بیشتر به این شهر شده است. با تقویت زیرساخت‌ها در استان قم و همچنین تغییر نگرش‌های سنتی به صنعت گردشگری شاهد آن خواهیم بود که میلیون‌ها گردشگر داخلی و خارجی برای زیارت و تفریح وارد این شهر خواهند شد.

ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل

نبود فرودگاه فعال در قم از دیگر محدودیت‌های بزرگ برای ورود گردشگران به شمار می‌آید چرا که زیرساخت‌های حمل و نقل و فرودگاه نقش بسیار مهمی در ماندگاری گردشگر دارد.

با توسعه این زیرساخت‌ها و افزایش دسترسی و توسعه هتل‌های استاندار و با کیفیت زمینه برای جذب میلیون‌ها گردشگر مذهبی در قم فراهم می‌شود. تحقق و عملی شدن این موضوع برای فعالان اقتصادی در قم نیز فرصت‌های خوبی جهت اشتغالزایی و افزایش درآمد‌ها ایجاد می‌کند.

با توجه به ظرفیت‌های بالقوه گردشگری در استان قم، به ویژه در حوزه گردشگری مذهبی، توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های اقامتی و حمل و نقل امری ضروری است. تخصص و مدیریت حرفه‌ای در این حوزه می‌تواند از اتلاف منابع جلوگیری کرده و روند پیشرفت را تسریع کند.

رفع موانع مدیریتی، سرمایه‌گذاری هدفمند و حمایت از پروژه‌های هتلداری و بوم‌گردی، زمینه‌ساز تبدیل صنعت گردشگری به یکی از موتورهای اصلی اقتصاد استان و کشور خواهد بود. بدون چنین رویکردی، ظرفیت‌های بالقوه گردشگری به صورت کامل محقق نشده و فرصت‌های اقتصادی بزرگی از دست خواهد رفت.

انتهای پیام/