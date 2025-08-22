خبرگزاری کار ایران
بازتاب حضور ایران در اکسپوی بلگراد در رسانه‌های صربستان

رسانه‌های صربستان از جمله رادیو و تلویزیون ویوودینا، از اعلام رسمی حضور ایران در نمایشگاه تخصصی اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد با موضوع «بازی برای بشریت: ورزش و موسیقی برای همه» که از ۱۵ مه تا ۱۵ اوت ۲۰۲۷ برگزار خواهد شد، خبر دادند

 به گزارش پایگاه خبری رادیو و تلویزیون ویوودینا، ایران یکی از ۱۱۹ کشوری است که در نمایشگاه تخصصی اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد، نخستین اکسپو در منطقه غرب بالکان، حضور خواهد داشت. در سال برگزاری این اکسپو، ایران و صربستان ۹۰ سال روابط دیپلماتیک دوستانه خود را جشن خواهند گرفت.

 به گزارش این رسانه، دانیلو یرینیچ، مدیرکل اکسپو ۲۰۲۷ بلگراد، خاطرنشان کرد: ما صرب‌ها به عنوان میزبانان واقعی، همیشه از دیدار دوستان قدیمی که دهه‌هاست با آن‌ها روابط خوبی داریم، خوشحال می‌شویم. ایران یکی از چنین دوستان دیرینه‌ای است و به همین دلیل با خوشحالی این خبر را دریافت کردیم که ایران در اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد، تمام شکوه فرهنگ معروف و باستانی خود را که جهان را شکل داده است، به نمایش خواهد گذاشت. تفسیر ایران از رقص، موسیقی و ورزش مطمئناً توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب خواهد کرد و به‌ویژه طرفداران فرهنگ ایرانی در صربستان خوشحال خواهند شد.

 این گزارش می‌افزاید: بازی‌های اصیل ایرانی ریشه در فرهنگ، طبیعت و روابط اجتماعی مردم ایران دارند و هر منطقه ویژگی‌های فرهنگی خاص خود را داراست. بازی‌های سنتی ایران، رقص‌های متنوع محلی و ورزش‌هایی همچون پهلوانی و زورخانه‌ای، چوگان، کشتی، تیراندازی با کمان و فوتبال و همچنین اسطوره‌های ورزشی ایران از جمله جلوه‌های ویژه حضور کشورمان خواهند بود.

 اکسپو ۲۰۲۷ بلگراد از ۱۵ مه تا ۱۵ اوت ۲۰۲۷ با حضور بیش از ۱۲۰ کشور و سازمان بین‌المللی برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود این نمایشگاه در طول ۹۳ روز برگزاری، بیش از چهار میلیون بازدیدکننده داشته باشد.

