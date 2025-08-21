خبرگزاری کار ایران
تجلیل از مدیرعامل پتروشیمی فن‌آوران به‌عنوان چهره نامی صنعت و اقتصاد کشور از سوی مشاور رئیس جمهور

در مراسمی با حضور مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، دبیرکل خانه کارگر و جمعی از مقامات کشوری، از دکتر حسین رفیق‌دوست، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت پتروشیمی فن‌آوران، به پاس خدمات برجسته در عرصه صنعت و اقتصاد ملی، به‌عنوان «چهره نامی صنعت و اقتصاد کشور در دوره پساجنگ» تقدیر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی فن‌آوران، آیین تجلیل از چهره‌های نامی صنعت و اقتصاد کشور عصر روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد.

این مراسم با حضور خانم دکتر آقاپور علیشاهی مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی، دکتر ابراهیم صیامی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و جمعی از مدیران و مسئولان کشوری همراه بود.

در این رویداد، با اهدای لوح تقدیر به دکتر حسین رفیق‌دوست مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت پتروشیمی فن‌آوران، از تلاش‌ها و دستاوردهای وی در مسیر توسعه صنعتی، ارتقای ظرفیت‌های تولیدی و ایفای نقش مؤثر در اقتصاد ملی تجلیل شد.

بر اساس این گزارش، هیأت داوران این انتخاب، نقش‌آفرینی مؤثر دکتر رفیق‌دوست در هدایت مجموعه پتروشیمی فن‌آوران، توسعه زیرساخت‌های راهبردی، رویکرد نوین مدیریتی و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی را از مهم‌ترین دلایل اعطای این عنوان عنوان کردند.

گفتنی است، این مراسم در چارچوب هشتمین اجلاس سراسری تجلیل از چهره‌های نامی صنعت و اقتصاد کشور برگزار شد.

