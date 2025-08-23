پیام تسلیت مدیرعامل بانک تجارت به مناسبت ایام دهه آخر ماه صفر

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، متن پیام دکتر هادی اخلاقی فیض‌آثار به این شرح است:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم

در روزهای پایانی ماه صفر، دل‌های مسلمانان در سوگ رحلت جانسوز پیامبر عظیم‌الشّأن اسلام، حضرت محمد مصطفی(ص) و شهادت دو ستاره تابناک آسمان امامت و ولایت غرق اندوه و ماتم می‌شود.

براستی که زندگی پیامبر اسلام (ص) و فرزندان گرامی ایشان، امام حسن‌مجتبی و امام رضا علیهما‌السلام سرشار از درس‌های بزرگ و آموزنده است که می‌تواند راهگشای نسل‌های آینده ‌باشد.

بی‌شک، رسول مهربانی‌ها و اهل بیت مطهر ایشان، مظهر رحمت عام و خاص الهی و آیینه تمام نمای صفات پروردگار متعال بوده و گام نهادن در مسیر شناخت و حقانیت نگین خاتم نبوت و ائمه معصوم می‌تواند سعادت دنیا و آخرت انسان را تضمین کند.

با تسلیت فرارسیدن ایام خزن و ماتم دهه پایانی ماه صفر، امیدوارم به برکت معنوی این ایام و در سایه توجهات حضرت ولیعصر(عج) و عنایت خداوند متعال؛ بتوانیم در مسیر نورانی اهل بیت و خدمت صادقانه به هموطنان مسلمانمان گام‌های محکمی را برداریم.

هادی اخلاقی فیض‌آثار

مدیرعامل بانک تجارت

انتهای پیام/