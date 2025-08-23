خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت مدیرعامل بانک تجارت به مناسبت ایام دهه آخر ماه صفر

کد خبر : 1676442
مدیرعامل بانک تجارت در پیامی فرارسیدن ایام رحلت جانسوز پیامبر عظیم‌الشّأن اسلام، حضرت محمد(ص)، شهادت مظلومانه ائمه اطهار امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) را به کارکنان این بانک و هموطنان مسلمان تسلیت و تعزیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، متن پیام دکتر هادی اخلاقی فیض‌آثار به این شرح است:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم

در روزهای پایانی ماه صفر، دل‌های مسلمانان در سوگ رحلت جانسوز پیامبر عظیم‌الشّأن اسلام، حضرت محمد مصطفی(ص) و شهادت دو ستاره تابناک آسمان امامت و ولایت غرق اندوه و ماتم می‌شود.

براستی که زندگی پیامبر اسلام (ص) و فرزندان گرامی ایشان، امام حسن‌مجتبی و امام رضا علیهما‌السلام سرشار از درس‌های بزرگ و آموزنده است که می‌تواند راهگشای نسل‌های آینده ‌باشد.

بی‌شک، رسول مهربانی‌ها و اهل بیت مطهر ایشان، مظهر رحمت عام و خاص الهی و آیینه تمام نمای صفات پروردگار متعال بوده و گام نهادن در مسیر شناخت و حقانیت نگین خاتم نبوت و ائمه معصوم می‌تواند سعادت دنیا و آخرت انسان را تضمین کند.

با تسلیت فرارسیدن ایام خزن و ماتم دهه پایانی ماه صفر، امیدوارم به برکت معنوی این ایام و در سایه توجهات حضرت ولیعصر(عج) و عنایت خداوند متعال؛ بتوانیم در مسیر نورانی اهل بیت و خدمت صادقانه به هموطنان مسلمانمان گام‌های محکمی را برداریم.

هادی اخلاقی فیض‌آثار

مدیرعامل بانک تجارت

 

انتهای پیام/
