ضمانت ۱۰۰ هزار کیلومتر پیمایش با تارا توربوشارژ/ اعلام شرایط گارانتی موتور‌ محصولات
گروه صنعتی ایران‌خودرو در ادامه رویکرد راهبردی خود برای ارتقای کیفیت محصولات و افزایش رضایت مشتریان، از مجموعه‌ اقدامات ویژه در حوزه گارانتی و خدمات پس از فروش خبر داد.

به گزارش ایلنا؛  ایران‌خودرو جزییات جدیدی درخصوص دامنه گارانتی محصولات جدیدش را اعلام کرده است که باعث می‌شود سطح خدمات به مشتریان به سمت جلب رضایت بیش‌تر مشتریان حرکت کند.

بر این اساس، گارانتی محصول جدید تارا با موتور توربوشارژ این شرکت که به‌زودی وارد بازار می‌شود، به مدت سه سال یا ۱۰۰ هزار کیلومتر تعیین شده است.

همچنین برخی دیگر از محصولات جدید این شرکت که تولید آن در دستور کار قرار دارد، با گارانتی پنج سال یا ۱۰۰ هزار کیلومتر پیمایش و پنج سال یا۱۵۰ هزار کیلومتر پیمایش عرضه خواهند شد.

بر اساس این برنامه، همچنین در راستای گسترش دامنه گارانتی تمامی محصولات این خودروساز، در صورت بروز ایراد موتوری تا پیمایش پنج ‌هزار کیلومتر مطابق ضوابط، خودرو به طور کامل تعویض خواهد شد و در صورت بروز ایراد موتوری تا کارکرد ۱۰ هزار کیلومتر، مجموعه موتور خودرو به صورت کامل تعویض می‌شود.

همچنین در صورت بروز ایراد در گیربکس، تعویض کامل مجموعه گیربکس آن خودرو در پیمایش کم‌تر از ۱۰ هزار کیلومتر در دستور کار قرار گرفته است.

این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی ایران‌خودرو در مسیر ارتقای کیفیت، پای‌بندی به حقوق مشتریان و هم‌سویی با استانداردهای بین‌المللی صنعت خودرو است.

 

