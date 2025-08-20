اعلام اسامی شعب کشیک بانک ملت در روز شنبه اول شهریورماه
با توجه به تعطیلی تهران و برخی استان ها به منظور مدیریت مصرف انرژی، بانک ملت اسامی شعب کشیک خود را برای خدمات رسانی به مشتریان در روز شنبه اول شهریورماه 1404 اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، با اعلام شورای هماهنگی بانک ها و در پی تداوم گرمای شدید و ضرورت صرفه جویی در مصرف آب و برق در برخی استان های کشور، در روز شنبه اول شهریورماه 1404، شعب منتخب این بانک نسبت به ارائه خدمات بانکی به مشتریان اقدام خواهند کرد.
بر اساس این گزارش، ساعت فعالیت شعب کشیک بانک ملت در روز شنبه اول شهریورماه از ساعت 8 تا 12 تعیین شده است.
برای مشاهده شعب کشیک بانک ملت روی سامانه نقشه ملت، اینجا را کلیک کنید.
در عین حال سامانه های غیرحضوری بانک ملت مانند بانکداری اینترنتی، همراه بانک، مگابانک، پیشخوان الکترونیک و ... نیز به صورت شبانه روزی در دسترس مشتریان خواهد بود.
مرکز ارتباط ملت نیز با شماره تلفن 1556 به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی و خدمت رسانی است.