اعلام اسامی شعب کشیک بانک ملت در روز شنبه اول شهریورماه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، با اعلام شورای هماهنگی بانک ها و در پی تداوم گرمای شدید و ضرورت صرفه جویی در مصرف آب و برق در برخی استان های کشور، در روز شنبه اول شهریورماه 1404، شعب منتخب این بانک نسبت به ارائه خدمات بانکی به مشتریان اقدام خواهند کرد.