خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام شعب کشیک بانک ملت در روز پنج شنبه 30 مردادماه 1404

اعلام شعب کشیک بانک ملت در روز پنج شنبه 30 مردادماه 1404
کد خبر : 1676201
لینک کوتاه کپی شد.

فهرست شعب کشیک بانک ملت در روز پنج شنبه 30 مردادماه 1404 اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بانک ملت، شعب منتخب این بانک در روز پنج شنبه 30 مردادماه 1404، به صورت کشیک و از ساعت 8 تا 12 فعالیت خواهند کرد.

در عین حال سامانه های غیرحضوری بانک ملت مانند بانکداری اینترنتی، همراه بانک، مگابانک، پیشخوان الکترونیک و ... نیز به صورت شبانه روزی در دسترس مشتریان است.

مرکز ارتباط ملت نیز با شماره تلفن 1556 به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی و خدمت رسانی است.

برای مشاهده شعب کشیک بانک ملت در روز پنج شنبه 30 مردادماه 1404، روی سامانه نقشه ملت، اینجا را کلیک کنید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور