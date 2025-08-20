اعلام شعب کشیک بانک ملت در روز پنج شنبه 30 مردادماه 1404
فهرست شعب کشیک بانک ملت در روز پنج شنبه 30 مردادماه 1404 اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، شعب منتخب این بانک در روز پنج شنبه 30 مردادماه 1404، به صورت کشیک و از ساعت 8 تا 12 فعالیت خواهند کرد.
در عین حال سامانه های غیرحضوری بانک ملت مانند بانکداری اینترنتی، همراه بانک، مگابانک، پیشخوان الکترونیک و ... نیز به صورت شبانه روزی در دسترس مشتریان است.
مرکز ارتباط ملت نیز با شماره تلفن 1556 به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی و خدمت رسانی است.
برای مشاهده شعب کشیک بانک ملت در روز پنج شنبه 30 مردادماه 1404، روی سامانه نقشه ملت، اینجا را کلیک کنید.