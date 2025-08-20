در راستای اجرای تکالیف ابلاغی بانک مرکزی صورت گرفت؛
تعیین شعبه 14 هزار فقره درخواست وام قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری در مردادماه توسط بانک سپه
بانک سپه در راستای اجرای تکالیف ابلاغی بانک مرکزی، در مرداد ماه سالجاری، بیش از 14 هزار فقره درخواست وام قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری را تعیین شعبه کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، بانک سپه در راستای اجرای تکالیف مقرر در قانون بودجه سنواتی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و با هدف افزایش روحیه نشاط جوانان در تشکیل خانواده و فرزندآوری، در مردادماه سالجاری بیش از 9 هزار درخواست وام قرضالحسنه ازدواج و 5 هزار پرونده وام فرزندآوری، تعیین شعبه و برای بهره مندی از تسهیلات به شعب منتخب معرفی گردیدند.
مشمولین گرامی، میتوانند به منظور بهرهمندی از وام قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری با مراجعه به شعبه منتخب و تکمیل مدارک و انجام سایر مراحل قانونی، نسبت به دریافت وام خود اقدام نمایند.
شایان ذکر است، بانک سپه در 4 ماهه نخست سالجاری بالغ بر 19.783 فقره وام ازدواج با مبلغی بیش از 67.237 میلیارد ریال و 10.977 فقره وام قرضالحسنه فرزند آوری با مبلغی بیش از 10.088 میلیارد ریال به مشمولین پرداخت کرده است.