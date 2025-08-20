مزایده سراسری املاک مازاد بانک رفاه کارگران در حال برگزاری است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در راستای دستورالعمل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا، تعدادی از املاک مازاد بانک رفاه کارگران در استان‌های مختلف به مزایده گذاشته شده است.

براساس این گزارش، املاک مازاد این بانک از طریق شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام)، از طریق مزایده سراسری و با شرایط ویژه به فروش می‌رسد.

خرید اوراق شرکت در مزایده توسط متقاضیان، از طریق سایت شرکت مذکور به نشانی اینترنتی www.fam-bank.com و کارگزاران این شرکت مستقر در استان‌ها یا دفتر مرکزی شرکت به آدرس تهران، خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان شهید عضدی (آبان) و استاد نجات‌الهی (ویلا) ، پلاک 242، طبقه 4 امکان‌پذیر است(شماره تماس شرکت فام:۲۰- ۰۲۱۸۸۹۳۳۹۱7).

پاکت‌ها در استان‌ها همه‌روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 7 صبح لغایت 14 (پنجشنبه‌ها 9 صبح لغایت 13) توسط نماینده مستقر شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) از متقاضیان خرید دریافت می‌شود.

دریافت پاکت‌ها در تهران نیز همه‌روزه به جز پنجشنبه‌ها و ایام تعطیل از ساعت 7:00 لغایت 13:00 توسط اداره املاک بانک رفاه کارگران به آدرس تهران، خیابان ولی‌عصر(عج)، نرسیده به میدان ونک، پلاک 2584 ساختمان مرکزی بانک، طبقه اول خواهد بود.

مهلت پایانی تحویل پاکت‌ها در استان‌ها ساعت 14 روز یکشنبه 9 شهریور ماه سال جاری و در تهران ساعت 15 روز سه‌شنبه 11 همین ماه است.

پاکت‌های رسیده به شرکت فام در ساعت ۱۱ روز چهار‌شنبه 12 شهریور ماه ۱۴۰4 در محل دفتر مرکزی این شرکت، بازگشایی خواهند شد.

شایان ذکر است، آگهی دومین مزایده سراسری املاک مازاد بانک رفاه کارگران در تاریخ 25 مرداد ماه در روزنامه جام‌جم منتشر شده است و در تاریخ اول شهریور ماه در روزنامه همشهری به چاپ می‌رسد.

فهرست املاک مازاد