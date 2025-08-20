شعب کشیک بانک تجارت برای روز پنجشنبه 30 مردادماه
بانک تجارت برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان خود طی روز پنجشنبه 30 مردادماه، شعب کشیک اختصاص داد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت،درراستای اجرای ابلاغ شورای هماهنگی بانکها و بانک مرکزی مبنی بر تعطیلی شعب و واحدهای ستادی بانکها در روزهای پنجشنبه با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، بانک تجارت در اطلاعیهای از تعیین شعب کشیک برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان خبر داد.
بهموجب این خبر، شعب کشیک بانک تجارت و واحدهای فنی و پشتیبان ستادی، پنجشنبه 30 مردادماه از ساعت 8 تا 12 خدمات بانکی مورد نیاز را به مشتریان ارائه خواهند کرد.
بانک تجارت همچنین از مشتریان خود درخواست کرده که بهمنظور تسریع و تسهیل در انجام امور بانکی و با هدف صرفهجویی در مصرف انرژی، از خدمات غیرحضوری و برخط این بانک استفاده کنند.
لیست شعب کشیک بانک تجارت در فایل پیوست آمده است:
