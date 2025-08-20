پایان خدمت رسانی بانک پارسیان به زائران اربعین حسینی و آغاز میزبانی زائران حرم مطهر رضوی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، پس از اتمام عملیات خدمات‌رسانی به زائران اربعین، بانک پارسیان در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود و به منظورتسهیل و تسریع در انجام امور بانکی زائران حرم مطهر رضوی، با استقرار دستگاه‌های خودپرداز سیار و با پول رسانی مستمر در محل ورودی (خیابان قرنی، بین چهارراه ابوطالب و چهارراه مجد) و همچنین با تجهیز شعب خود در مشهد به‌طور شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات به کاروان‌های عزاداری و تأمین وجوه نقد زائران این مراسم بزرگ معنوی است.

شایان‌ذکر است؛ پیش از این نیز بانک پارسیان همانند سال‌های گذشته و تجارب موفقی که در زمینه خدمت‌رسانی به زائران اربعین سید و سالار شهیدان داشته است، با استقرار 8 دستگاه خودپرداز، در مرزهای جنوبی و غربی کشور و خدمات حضوری و الکترونیکی شعب و باجه‌های این بانک در مسیر تردد زوار حضرت اباعبدالله الحسین (ع) درسطح استان‌های خوزستان، کرمانشاه، ایلام و سایر استان‌های همجوار ، خدمت‌رسانی خود را باهدف تسهیل ارائه خدمات بانکی، افزایش رفاه و ارائه خدمات بانکی شبانه‌روزی به زائران کربلای معلی، در ابعاد مختلفی اجرایی کرد.

