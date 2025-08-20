علی گلشنی، مسئول اتحادیه فتوکپی، اوزالید، پرینت و پلات، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا به سابقه دیرینه این صنف اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۳۰، افرادی از جمله آقایان گلعنبر، اسودیان و شیدایی اولین مغازه‌ این صنف را در حوالی میدان فردوسی تأسیس کردند که کار بسیار تخصصی و نادری بود که آن زمان به فتوکپی خیس معروف بود. با گذشت زمان مغازه‌ها گسترش یافتند و در سال ۱۳۵۱ اتحادیه فتوکپی رسماً تأسیس شد و تا به امروز تغییرات و توسعه‌های زیادی داشته است.

گذار از خدمات سنتی به فعالیت‌های نوین

وی افزود: با توجه به پیشرفت‌های فراوان در این حوزه، نام اتحادیه به «داده نگاران دیجیتال، پرینت، پلات و تحریرات» تغییر داده‌ شده است. علت این تغییر، تحول ماهیت کار، فضای کاری، دستگاه‌ها و نوع خدمات است. روزگاری اسناد به صورت فیزیکی بایگانی می‌شد اما امروزه به شکل الکترونیک انجام می‌شود و جامعه نیز به فتوکپی مانند گذشته نیاز ندارد. سازمان‌ها فایل‌های اطلاعاتی خود را به صورت دیجیتال دریافت می‌کنند و پرونده‌ها به صورت کاغذ و پرینت نیستند. بنابراین لازم بود نام اتحادیه متناسب با کارهای انجام شده بروز شود.

مسئول اتحادیه فتوکپی، اوزالید، پرینت و پلات ادامه داد: زمانی کپی ۶۰ درصد فعالیت ما را تشکیل می‌داد اما اکنون به ۱۰ درصد کاهش یافته است. این موضوع از یک سو باعث کسادی کار ما شده است زیرا عمده فعالیت ما مربوط به فتوکپی و اوزالید بوده که منسوخ شده است، اما از سوی دیگر باعث رونق هم شده چرا که مجبور به ورود در حوزه‌های دیگر شده و خود را به‌ روز کرده و ارتقاء دادیم.

گلشنی به رسته‌های جدید ایجاد شده در این صنف اشاره کرد و افزود : رسته‌های جدیدی به این صنف اضافه کرده‌ و از قافله تغییرات و رشد هوش مصنوعی عقب نمانده‌‌ایم و همگام با آن حرکت می‌کنیم. سه رسته اصلی از جمله فعالیت‌های از راه دور و مجازی، پرینت سه‌بعدی که در ساختمان‌سازی و دانشگاه‌ها کاربرد دارد و کاترپلاتر و پلات که دو دستگاه برش و چاپ عریض هستند، ایجاد کرده‌ایم. این‌ها جایگزین کارهای منسوخ شده هستند.

وی همچنین گفت: امروزه نیاز است کاغذی کمتری مصرف شود و همه چیز به‌روز شود و روش‌های سنتی کنار گذاشته شوند.

اثر چالش‌های اقتصادی و تحریم‌ها

مسئول اتحادیه فتوکپی، اوزالید، پرینت و پلات با اشاره به مشکلات اقتصادی خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر به دلیل جنگ، نابرابری اقتصادی، تحریم‌ها و قیمت ارز، با مشکلات جدی روبرو شده‌ایم. تخصیص ارز و قیمت آن باعث مشکلاتی در واردات دستگاه‌ها شده و قیمت‌ها بسیار بالاتر از حد معمول به دست واحدهای صنفی می‌رسد. برای غلبه بر این مشکلات ناچار به استفاده از دستگاه‌های استوک غربی و عربی شده‌ایم.

گشنی ادامه داد: اعضاء صنف ما نیز وارد حوزه واردات دستگاه‌ها شده‌اند اما مشکلات تخصیص ارز، ترخیص کالاها و اورهال کردن دستگاه‌ها چالش‌های زیادی ایجاد کرده است.

وی در رابطه با مواد مصرفی وارداتی این صنف تصریح کرد: برای ادامه حیات صنف باید مواد مصرفی مانند تونر برای دستگاه‌ها را همیشه داشته باشیم، که به دلیل وارداتی بودن این مواد با مشکل مواجه هستیم. تمامی قطعات وارداتی است. برای برابر شدن با کالاهای خارجی، نیازمند بهبود شرایط هستیم و انتظار داریم مقررات در حوزه ترخیص کالا، عوارض گمرکی، تخصیص و قیمت ارز تسهیل شود.

اهمیت صدور پروانه کسب

مسئول اتحادیه فتوکپی، اوزالید، پرینت و پلات ضمن اشاره به تعداد واحدهای صنفی از اهمیت پروانه و جواز کسب گفت : در تهران حدود ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ واحد صنفی در این حوزه داریم و کمیسیون بازرسی این اتحادیه نیز فعال است تا هیچ واحدی بدون پروانه کسب فعالیت نکند، چرا که این موضوع تبعاتی برای صنف و مردم دارد. حدود ۵۰۰ واحد جدید شروع به کار کرده‌اند که پروانه ندارند و ما در حال رصد و راهنمایی آن‌ها برای دریافت جواز هستیم.

گلشنی در خصوص هزینه صدور پروانه تشریح کرد: هزینه صدور پروانه کسب بسیار ناچیز است و حدود دو میلیون و ششصد هزار تومان است. با قوانین جدید و سامانه صدور مجوز، فرآیند دریافت پروانه بسیار تسهیل شده و حتی بدون حضور در اتحادیه به سادگی می‌توان پروانه گرفت.

نقش موثر کمیسیون حل اختلاف اتحادیه

وی در خصوص کندی صدور پروانه کسب به دلیل مفاصا حساب مالیاتی اظهار کرد: اخذ مفاصا حساب مالیاتی به استناد ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌ها از داوطلبان صدور پروانه کسب در ابتدای فرایند، باعث کندی و تأخیر در روند صدور پروانه شده و این موضوع زمینه‌ساز روی آوردن تعداد قابل توجهی از متقاضیان به روش‌های غیرقانونی و قانون‌گریزی می‌شود.

مسئول اتحادیه فتوکپی، اوزالید، پرینت و پلات ادامه داد: با توجه به صراحت ماده قانونی مذکور در خصوص وصول یا ترتیب وصول مالیات، چنانچه تفسیر صحیح و جامع از این ماده صورت گیرد، مشخص می‌شود که کسبه پس از دریافت پروانه کسب، موظف به انجام ثبت‌نام اولیه مالیاتی هستند و لزومی به تسویه کامل مالیات و اخذ مفاصا حساب در ابتدای فعالیت وجود ندارد.

گلشنی در زمینه فعالیت‌های کمیسیون حل اختلاف اتحادیه عنوان کرد: نکته مهم دیگر، فعال بودن کمیسیون‌های اتحادیه به ویژه کمیسیون حل اختلاف است که با برگزاری جلسات منظم و انجام کارشناسی‌های لازم، بخش عمده اختلافات میان کسبه و مراجعین را به‌صورت کارشناسی شده و قانونی حل و فصل می‌کند.

وی در رابطه با تعرفه‌ها افزود: ما در این صنف با مشکلاتی روبرو هستیم؛ هر جا که فشار برای نظارت دولتی بیشتر شده، نتیجه خوبی نداشته است. اگر فضای رقابتی سالم باشد، صنف ما برای جذب مشتری قیمت‌های بهتری ارائه می‌دهد.

مسئول اتحادیه فتوکپی، اوزالید، پرینت و پلات ادامه داد: قیمت‌گذاری امسال پیچیده‌تر شده است. افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه، اجاره، مالیات و سایر هزینه‌ها بر واحدهای صنفی تاثیر گذاشته و اگر واحدی نتواند این شرایط را مدیریت کند، مجبور به تغییر فعالیت می‌شود.

گلشنی همچنین به همکاری با اتحادیه لوازم تحریر تهران اشاره کرد و یادآور شد: این دو اتحادیه به دلیل ارتباط و مکمل بودن فعالیت‌ها، برای رفاه مردم و واحدهای صنفی همکاری دارند. همچنین کاغذ برای صنف ما حیاتی است و با نوسانات قیمت ارز دائما تغییر قیمت دارد. ما واردکننده کاغذ نیستیم و اتحادیه کاغذ و مقوا این کار را انجام می‌دهد.

وی افزود: ۹۰ درصد کالاهایی که مصرف می‌کنیم وارداتی هستند و برای حفظ دستگاه‌های خود نیازمند استفاده از کاغذهای استاندارد و با کیفیت هستیم.

درخواست از دولت برای حمایت از این صنف

مسئول اتحادیه فتوکپی، اوزالید، پرینت و پلات درخواست خود را از دولت عنوان کرد: درخواست ما از دولت این است که در خصوص مالیات‌‌ها با مدارا و تسهیل برخورد کند. حامل‌های انرژی بسیار گران شده و قطعی برق به شدت به صنف آسیب زده است، چرا که با قطعی برق، واحدهای صنفی ما تعطیل می‌شوند.

گلشنی در پایان اظهار کرد: سازمان‌های مرتبط با صنف لازم است حمایت‌های خود را از فعالان این حوزه به عمل آورند. در جریان جنگ ۱۲ روزه، اعضای صنف با پایمردی و مسئولیت‌پذیری به ارائه خدمات ادامه دادند و پایبندی خود را به نظام و حکومت نشان دادند. لذا انتظار می‌رود حمایت‌ها از این صنف همچنان ادامه یابد.

