دیدار مدیرعامل بانک ملی ایران با سید حسن خمینی
مدیرعامل بانک ملی ایران امروز با حضور در حسینیه جماران با حجتالاسلام والمسلمین سید حسن خمینی دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، ابوالفضل نجارزاده در این دیدار که با حضور جمعی از مدیران ارشد بانک انجام شد با تسلیت ایام اربعین حسینی ، گزارشی از عملکرد و خدمات بانک ملی ایران ارائه داد و اظهار داشت: بانک ملی ایران در راستای مسئولیت اجتماعی خود و با هدف بهبود معیشت آحاد جامعه، همواره تلاش کرده است خدمات مالی مطلوب و متنوعی را به مردم ارائه دهد و در حل مشکلات اقشار محروم و آسیبپذیر کشور نقشآفرینی کند.
وی با اشاره به جایگاه بانک ملی ایران به عنوان یکی از بزرگترین شبکههای مالی کشور با بیش از ۵۸ میلیون مشتری، تصریح کرد: این بانک با تکیه بر ظرفیتهای گسترده خود، علاوه بر ارائه خدمات مالی روزآمد، منابع موجود را در مسیر توسعه مناطق محروم و اجرای طرحهای زیربنایی و عمرانی کشور بهکار گرفته است.
مدیرعامل بانک ملی ایران در ادامه از طرح تسهیلات قرضالحسنه مهربانی ملی به عنوان یکی از اقدامات شاخص این بانک یاد کرد و افزود:«از آغاز اجرای این طرح تاکنون، بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از تسهیلات قرضالحسنه بانک ملی بهرهمند شدهاند.»
حجتالاسلام والمسلمین سید حسن خمینی نیز ضمن قدردانی از تلاشهای دلسوزانه مجموعه این بانک در ارائه خدمات مالی و حمایتی به اقشار مختلف جامعه بهویژه مناطق محروم، بر ضرورت تداوم این رویکرد تأکید کرد و گفت: «مدیران و کارکنان بانک ملی ایران با دانش، تجربه و اخلاص خود منشأ خیر و برکت برای کشور بودهاند و امید است این مسیر با قوت ادامه یابد.»