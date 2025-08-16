تجلی غرور ملی و توانمندی سازمانی در دو عرصه ورزش و تولید؛
اهتزاز پرچم ایران و پتروشیمی فنآوران در بلندترین قله قاره اروپا
از فتح ارتفاعات البروس تا اوج تولید صنعتی
همزمان با پایان موفقیتآمیز یکی از سنگینترین تعمیرات اساسی در تاریخ پتروشیمی فنآوران، مهندس خنیفر، از کارکنان این شرکت، با فتح قله البروس در ارتفاع ۵۶۴۲ متری، پرچم ایران و پتروشیمی فنآوران را بر بام اروپا به اهتزاز درآورد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی فن آوران؛ مهندس خنیفر، از کارکنان پرتلاش این شرکت، موفق شد در روز ۲۲ مردادماه، بر بام قاره اروپا، قله البروس در رشتهکوه قفقاز روسیه، بایستد و پرچم ایران و شرکت پتروشیمی فنآوران را در ارتفاع ۵۶۴۲ متری به اهتزاز درآورد.
قله البروس به عنوان بلندترین نقطه اروپا و یکی از قلل هفتگانه جهان، با شرایط آبوهوایی بسیار متغیر، بادهای شدید و سرمای طاقتفرسا شناخته میشود. مهندس خنیفر پس از عبور از مسیرهای یخزده، شیبهای بلند و دمای پایین، توانست با موفقیت این صعود را به پایان برساند.
این موفقیت ورزشی در حالی رقم خورد که پتروشیمی فنآوران، همزمان در عرصه صنعتی نیز به قلهای تازه دست یافته است. این شرکت اخیراً با پایان یکی از سنگینترین تعمیرات اساسی در تاریخ ۲۰ ساله فعالیت خود، برای تولید با حداکثر ظرفیت و ایفای نقش پررنگتر در تأمین نیاز صنایع حیاتی کشور، آماده شده است.
روابط عمومی پتروشیمی فنآوران با افتخار، این همزمانی میان صعود قلههای ورزشی و فتح قلههای تولید را به عنوان نمادی از اراده، همت و توانمندی کارکنان خود ارج مینهد.