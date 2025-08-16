خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پرداخت تسهیلات غیرحضوری به کاربران سامانه "فرا رفاه" بانک رفاه کارگران تداوم دارد

پرداخت تسهیلات غیرحضوری به کاربران سامانه "فرا رفاه" بانک رفاه کارگران تداوم دارد
کد خبر : 1674188
لینک کوتاه کپی شد.

به دنبال استقبال مشتریان بانک رفاه کارگران جشنواره "فرا رفاه" این بانک به‌روزرسانی و تمدید شد و پرداخت تسهیلات غیرحضوری به کاربران واجدشرایط این سامانه تداوم دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این تسهیلات تا سقف 20 میلیون تومان بدون ضامن از طریق فرایند قرعه‌کشی به کاربران واجدشرایط پرداخت می‌شود.  

بر اساس این گزارش، کاربران سامانه فرا رفاه تا 31 مرداد ماه سال جاری فرصت دارند در این جشنواره شرکت کنند و از تسهیلات غیرحضوری آن بهره‌مند شوند.

مفتوح بودن حساب مشتری در فرا رفاه با مانده حداقل 20.000.000 ریال در پایان روز 31 مرداد ماه 1404 و ایجاد حداقل 20 تراکنش فرا رفاهی طی بازه زمانی جشنواره، ازجمله شرایط شرکت در این جشنواره است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور