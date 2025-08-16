پرداخت تسهیلات غیرحضوری به کاربران سامانه "فرا رفاه" بانک رفاه کارگران تداوم دارد
به دنبال استقبال مشتریان بانک رفاه کارگران جشنواره "فرا رفاه" این بانک بهروزرسانی و تمدید شد و پرداخت تسهیلات غیرحضوری به کاربران واجدشرایط این سامانه تداوم دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این تسهیلات تا سقف 20 میلیون تومان بدون ضامن از طریق فرایند قرعهکشی به کاربران واجدشرایط پرداخت میشود.
بر اساس این گزارش، کاربران سامانه فرا رفاه تا 31 مرداد ماه سال جاری فرصت دارند در این جشنواره شرکت کنند و از تسهیلات غیرحضوری آن بهرهمند شوند.
مفتوح بودن حساب مشتری در فرا رفاه با مانده حداقل 20.000.000 ریال در پایان روز 31 مرداد ماه 1404 و ایجاد حداقل 20 تراکنش فرا رفاهی طی بازه زمانی جشنواره، ازجمله شرایط شرکت در این جشنواره است.