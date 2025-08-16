ورود اولین محموله هیوندای النترا 2025 شرکت KTL به گمرک

ایلنا، شرکت تجارت بین‌المللی و پشتیبانی کرمان خودرو (KTL)، به ‌عنوان بازوی واردات گروه خودروسازی کرمان موتور، در ادامه مسیر توسعه سبد محصولات و عرضه خودروهای روز دنیا، نخستین محموله هیوندای النترا مدل 2025 را وارد کشور کرد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که در یک سال گذشته، KTL مدل‌های 2024 و 2025 هیوندای کونا را به بازار ایران عرضه کرده بود و حالا با ورود النترا 2025، تنوع محصولات وارداتی این شرکت بیش از پیش افزایش می‌یابد.

هیوندای النترا 2025 که اکنون به گمرک رسیده است، ترکیب کاملی از امکانات ایمنی و رفاهی را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. از مهم‌ترین ویژگی‌های ایمنی این سدان کره‌ای می‌توان به 6 کیسه هوا، سیستم‌های کنترل پایداری و کنترل کشش، کنترل ایستایی در سربالایی، ترمز اتوماتیک اضطراری (AEB)، هشدار برخورد از جلو، هشدار خروج از خط، سیستم نگهدارنده بین خطوط به همراه کروز کنترل تطبیقی و ترمز پارک برقی اشاره کرد که همگی مطابق با آخرین استانداردهای جهانی طراحی شده‌اند.

در بخش فنی، النترا 2025 به یک پیشرانه 1.5 لیتری تنفس طبیعی با حجم دقیق 1497 سی‌سی مجهز است که از طریق گیربکس CVT نیرو را به چرخ‌های جلو منتقل می‌کند. حداکثر سرعت این خودرو به 190 کیلومتر بر ساعت می‌رسد و چهار حالت رانندگی متفاوت برای پاسخ‌گویی به نیازهای متنوع را در اخیتار رانندگان قرار می‌دهد.

امکانات رفاهی این خودرو نیز در سطحی رقابتی قرار دارد و شامل سانروف، پشت‌آمپر دیجیتال 10 اینچی، نمایشگر مرکزی 10 اینچی، تنظیم برقی صندلی راننده در 6 جهت، گرم‌کن صندلی‌های جلو و شارژر بی‌سیم می‌شود.

با ورود هیوندای النترا 2025، شرکت KTL بار دیگر نشان داد که در مسیر عرضه محصولات به‌روز و باکیفیت به مشتریان، جایگاه ویژه‌ای در بازار وارداتی کشور به دست آورده است. با توجه به محبوبیت محصولات هیوندای در بازار ایران و ارائه خدمات گسترده و سراسری توسط شرکت KTL، نماینده رسمی هیوندای در ایران، انتظار می‌رود همچون سایر محصولات، النترا 2025 شرکت KTL در بازار خودروهای وارداتی به جایگاه ویژه‌ای دست یابد.

