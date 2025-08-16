اشتغال بیش از ۲۴۰۰ نفر در شهر لوازم خانگی؛
رقابت در سایه ممنوعیت واردات و قاچاق لوازم خانگی
شهر لوازم خانگی با بیش از ۲۴۰۰ نفر نیروی مستقیم و شش شعبه فعال در سراسر کشور، در سایه ممنوعیت واردات و افزایش قاچاق کالا، تلاش میکند با فروش اقساطی و تضمین کیفیت، شرایط رقابتی بازار را حفظ کند و در حالی که مقابله با کالای قاچاق چالش بزرگی برای این مجموعه است، سهم قابل توجهی در اشتغالزایی و توسعه بازار لوازم خانگی ایران ایفاء میکند.
به گزارش ایلنا؛ در دنیای امروز و در کشورهای مختلف جهان، فروشگاههای بزرگ از جانب مردم و مسئولین مورد استقبال خوبی قرار گرفتهاند، چرا که با قرار گرفتن برندها و محصولات مختلف در یک فروشگاه، ارائه خدمات مختلف از جمله رستوران، سرویسهای بهداشتی و پارکینگهای بزرگ که در حال حاضر دغدغه مهمی برای مردم در سراسر جهان است، خرید را برای مشتریان تسهیل کرده است.
در ایران نیز شهر لوازمخانگی با شش شعبه در سراسر ایران توانسته است به فعالیت خود ادامه دهد و به دلیل شرایط اقساطی این مجموعه مورد استقبال مردم قرار گیرد.
تمام تلاش مدیران شهر لوازم خانگی بر این است که شرایط خرید برای مشتریان راحت باشد، چرا که نفع مجموعه در این موضوع است. البته حجم فروش برای آنها اهمیت دارد و شعار شهرلوازم خانگی این است که بازار را توسعه دهد و مشتریانی که قبلاً نمیتوانستند به صورت نقد خرید کنند، از این مجموعه خرید کنند.
دشواری رقابت با کالای قاچاق و چالشهای بازار
شهر لوازم خانگی با سود پایین و حجم بالای کالا این سیستم را ایجاد کرده تا بتواند حجم فروش را افزایش دهد. اما با توجه به شرایط فعلی، رقابت با افرادی که کالاهای قاچاق وارد میکنند، دشوار شده است و برای رقابت در این بازار، سیستم تضمین قیمت و کیفیت و واحد خدمات پس از فروش را ایجاد کردهاند.
متاسفانه کالاهای قاچاق با کیفیت پائین وارد میشوند و این موضوع به نفع تولیدکنندگان و افرادی که کالاهای قاچاق وارد میکنند، تمام میشود. اما مجموعه شهرلوازم خانگی به عنوان واسط طبق ضوابط عمل میکند. این مجموعه رشد فروش نداشته و به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، بازارهای جدیدی اضافه کرده است و همچنین برای حفظ سهم بازار، همکاری با بانکها را نیز آغاز کرده است.
به نظر میرسد مشتری دیگر مانند گذشته نمیتواند خرید کند. لوازم برقی که قبلاً جزء کالاهای اساسی بودند، اکنون غیراساسی شدهاند. اساس کار شهر لوازم خانگی فروش اقساطی است، چرا که اگر مشتری بخواهد به صورت نقد خرید کند، به سمت کالاهای خارجی میرود و ریسک عدم گارانتی را نیز میپذیرد.
تعداد پرسنل و اشتغالزایی
در مجموع ۲۴۰۰ نفر نیروی مستقیم درشهر لوازم خانگی مشغول فعالیت هستند و در هر شهری که شعبه جدیدی افتتاح میشود با حجم بالای مقاومتها در این صنف روبرو میشوند که قطعاً به خاطر ارتباطات بومی است که وجود دارد. اما معمولا پس از مدتی از حضور این مجموعه، متوجه میشوند که فروش آنها تحتالشعاع قرار نمیگیرد و این موضوع به توسعه بازار نیز کمک میکند. مسئولین شهر نیز متوجه میشوند که این شعبات به اشتغالزایی کمک ویژهای میکند.
قراردادهای سازمانی که منعقد میشود، به پرسنل شعبات این امکان را میدهد که با برگه کسر از حقوق، از مجموعه خرید کنند و این موضوع خیال آنها را راحتتر میکند، اما در زمانهای بحرانی، به شهرلوازم خانگی انتقاد میشود.
کشور ما در حال گذر از جهان سوم است و بزرگترین بازارهای جهان با سیستم فروش بر مبنای اعتباری و اقساطی فعالیت میکنند. همچنین مشتریان دانش فنی و اطلاعات کافی داشته و کارکنان شهرلوازم خانگی موظف هستند آنها را توجیه کنید تا از این مجموعه خرید کنند، مدیران شهر لوازم خانگی همیشه برای پاسخگویی به مشتریان حاضر هستند و این تفاوت این مجموعه با سایر سیستمها است.
امروز تولیدکنندگان اصلی در بازار وجود دارند و اگر آنها تولیدات را قطع کنند، شهر لوازم خانگی تعطیل خواهد شد و این موضوع نشان میدهد که بازار انحصاری تولیدکنندگان باید برداشته شود و به نظر میرسد، درهای واردات باید کمی باز شود تا رقابت سالمی بین برندها ایجاد شود.
مسئولیت اجتماعی و جلب اعتماد مشتریان
کارمزدی که شهر لوازم خانگی از مشتری میگیرد، ممکن است باعث شود سودجویانی کالاها را بخرند و در بازار به قیمت نقدی بفروشند که این موضوع باعث شده این مجموعه با مشکلاتی مواجه شود. شهر لوازم خانگی با کمیته امداد همکاری داشته و برای خانوادههایی که در شرایط سخت هستند، کمکهایی ارائه میدهد. در نهایت نفع این مجموعه در رضایت مشتری بوده و به دنبال جلب اعتماد مشتریان است و بازار سنتی نیز به این نتیجه رسیده است که نفع آنان در جلب رضایت مشتری است.