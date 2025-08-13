پیام تسلیت مدیرعامل بانک ملت به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی(ع)
مدیرعامل بانک ملت در پیامی فرارسیدن اربعین شهادت سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفای ایشان را به تمامی پیروان و دوستداران آن حضرت تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، فرشید فرخ نژاد در این پیام، با اشاره به راهپیمایی باشکوه اربعین حسینی، این حرکت را نماد عشق و علاقه شیعیان جهان به امام حسین(ع) به عنوان نماد ایثار، فداکاری و دلدادگی در مسیر عشق به پروردگار متعال خواند و افزود: در ایام اربعین حسینی میلیون ها انسان عاشق و دلسوخته از اقصی نقاط جهان به ویژه ایران اسلامی با پای پیاده روانه سرزمین مقدس کربلا می شوند و ارادت خود را به سیدالشهدا(ع)، در برابر دیدگان جهانیان به تصویر می کشند و با این حرکت باشکوه نشان می دهند که حسین (ع) حقیقتی همیشه زنده است که عالم از نور وجودش بهره می برد.
وی در ادامه این پیام با آرزوی قبولی طاعات و عبادت هموطنان در این ایام معنوی، اظهار امیدواری کرد که سیره و روش زندگی آن امام همام سرلوحه زندگی همگان بوده و درس آموخته های قیام عاشورا، خیر و برکت را در سراسر زندگی برای همه به همراه داشته باشد.