پیام تسلیت مدیرعامل بانک ملت به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی(ع)

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، فرشید فرخ نژاد در این پیام، با اشاره به راهپیمایی باشکوه اربعین حسینی، این حرکت را نماد عشق و علاقه شیعیان جهان به امام حسین(ع) به عنوان نماد ایثار، فداکاری و دلدادگی در مسیر عشق به پروردگار متعال خواند و افزود: در ایام اربعین حسینی میلیون ها انسان عاشق و دلسوخته از اقصی نقاط جهان به ویژه ایران اسلامی با پای پیاده روانه سرزمین مقدس کربلا می شوند و ارادت خود را به سیدالشهدا(ع)، در برابر دیدگان جهانیان به تصویر می کشند و با این حرکت باشکوه نشان می دهند که حسین (ع) حقیقتی همیشه زنده است که عالم از نور وجودش بهره می برد.