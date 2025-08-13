به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، این بانک با اعزام کاروان خودروهای خودپرداز سیار شامل 20 دستگاه خودرو و 33 دستگاه خودپرداز به پایانه‌های مرزی مهران، شلمچه، چذابه، خسروی، باشماق و تمرچین در استان‌های ایلام، خوزستان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان‌غربی در ایام برگزاری مراسم اربعین حسینی به صورت 24 ساعته به زئران حسینی خدمات ارائه می‌دهد.

فروش ارز اربعین در 114 شعبه منتخب بانک سپه

بانک سپه همچنین به منظور تسریع و تسهیل در تامین ارز زائران عتبات عالیات و شرکت‌کنندگان در راهپیمایی اربعین حسینی، امکان فروش ارز دینار عراق از طریق اپلیکیشن روبیکا (حداکثر به مبلغ ۲۰۰ هزار دینار عراق به هر زائر) و تحویل ارز در شعب منتخب بانک سپه در سراسر کشور را فراهم کرده است.

برپایی موکب در مرزهای مهران، شلمچه، چذابه، خسروی، باشماق، تمرچین، کربلا و نجف

برپایی موکب در مرزهای مهران، شلمچه، چذابه، خسروی، باشماق، تمرچین، کربلا، نجف و موکب جاماندگان اربعین حوالی حرم حضرت عبد العظیم حسنی (ره) بخش دیگری از اقدامات بانک سپه در خدمت رسانی به زوار اربعین حضرت سید الشهدا (ع) به شمار می‌رود، این موکب‌ها با تامین آب شرب، میان وعده، وعده‌های غذایی و محل اسکان و استراحت، پذیرای خیل بی‌شماری از عاشقان و دلدادگان حسینی از ایران و کشورهای مختلف منطقه هستند.

تامین 4 میلیون بطری آب معدنی و صدها هزار وعده غذایی

بانک سپه تا کنون با تامین و توزیع بیش از 4 میلیون بطری آب معدنی در موکب‌های مختلف خود در پایانه های مرزی و موکب های ایرانی در شهرهای کربلا و نجف و تهیه روزانه صدها هزار وعده‌ غذایی و میان وعده شامل خرما، بیسکویت، میوه و ساندویچ و تامین مواد پروتئینی مورد نیاز برای طبخ غذا در این مواکب تلاش داشته تا به سهم خود خدمت‌رسانی به زائران حسینی به نحو مطلوب صورت گیرد.

همچنین 34000 نفر از کارمندان این بانک با اهداء مرخصی و اختصاص آن به منظور پذیرایی از زائران اربعین حسینی مشارکت گسترده‌ای در خدمت‌رسانی به شیفتگان و دلدادگان مکتب عاشورا داشتند. حمایت مالی از فعالیت‌های فرهنگی، تبلیغی و ترویجی نیز از دیگر اقدامات بانک سپه در این حوزه به شمار می‌رود.