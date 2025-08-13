صادرات ۷۰ هزار تنی گندله چادرملو برای نخستین بار
معاون بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از صادرات نخستین محموله ۷۰ هزار تنی گندله این شرکت به یکی از کشورهای شرق آسیا خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، علی نصیری با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از صادرات موفق شمش فولادی، بهتازگی و با تنوعبخشی به محصولات صادراتی، نخستین محموله گندله به میزان ۷۰ هزار تن به بازار بینالمللی عرضه شد.
نصیری با اشاره به اینکه صادرات گندله نشاندهنده ظرفیت بالای تولید و قابلیتهای فنی شرکت است، ادامه داد: این اقدام ضمن تقویت درآمد ارزی کشور، به ارتقای توازن تجاری و تامین ارز مورد نیاز طرحهای توسعهای شرکت چادرملو نیز کمک میکند.
معاون بازرگانی چادرملو تصریح کرد: تولید گندله این شرکت تا اواسط مردادماه جاری، بیش از ۲۵ درصد نسبت به پنجماهه مشابه سال گذشته رشد داشته است که نشان از کارایی بالای واحدهای معدنی و صنعتی و بهبود مدیریت منابع دارد.
لازم به ذکر است؛ که چادرملو همواره به کیفیت محصول و رعایت استانداردهای بینالمللی پایبند بوده و صادرات گندله با توجه به تقاضای آن از سوی غولهای بینالمللی فولادی، میتواند نقش کلیدی در تقویت موقعیت منطقهای ایران ایفا کند.