صادرات ۷۰ هزار تنی گندله چادرملو برای نخستین بار

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، علی نصیری با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از صادرات موفق شمش فولادی، به‌تازگی و با تنوع‌بخشی به محصولات صادراتی، نخستین محموله گندله به میزان ۷۰ هزار تن به بازار بین‌المللی عرضه شد.

نصیری با اشاره به اینکه صادرات گندله نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولید و قابلیت‌های فنی شرکت است، ادامه داد: این اقدام ضمن تقویت درآمد ارزی کشور، به ارتقای توازن تجاری و تامین ارز مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای شرکت چادرملو نیز کمک می‌کند.

معاون بازرگانی چادرملو تصریح کرد: تولید گندله این شرکت تا اواسط مردادماه جاری، بیش از ۲۵ درصد نسبت به پنج‌ماهه مشابه سال گذشته رشد داشته است که نشان از کارایی بالای واحدهای معدنی و صنعتی و بهبود مدیریت منابع دارد.

لازم به ذکر است؛ که چادرملو همواره به کیفیت محصول و رعایت استانداردهای بین‌المللی پایبند بوده و صادرات گندله با توجه به تقاضای آن از سوی غول‌های بین‌المللی فولادی، می‌تواند نقش کلیدی در تقویت موقعیت منطقه‌ای ایران ایفا کند.

