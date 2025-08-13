خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صادرات ۷۰ هزار تنی گندله چادرملو برای نخستین بار

صادرات ۷۰ هزار تنی گندله چادرملو برای نخستین بار
کد خبر : 1673205
لینک کوتاه کپی شد.

معاون بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از صادرات نخستین محموله ۷۰ هزار تنی گندله این شرکت به یکی از کشورهای شرق آسیا خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، علی نصیری با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از صادرات موفق شمش فولادی، به‌تازگی و با تنوع‌بخشی به محصولات صادراتی، نخستین محموله گندله به میزان ۷۰ هزار تن به بازار بین‌المللی عرضه شد.

نصیری با اشاره به اینکه صادرات گندله نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولید و قابلیت‌های فنی شرکت است، ادامه داد: این اقدام ضمن تقویت درآمد ارزی کشور، به ارتقای توازن تجاری و تامین ارز مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای شرکت چادرملو نیز کمک می‌کند.

معاون بازرگانی چادرملو تصریح کرد: تولید گندله این شرکت تا اواسط مردادماه جاری، بیش از ۲۵ درصد نسبت به پنج‌ماهه مشابه سال گذشته رشد داشته است که نشان از کارایی بالای واحدهای معدنی و صنعتی و بهبود مدیریت منابع دارد.

لازم به ذکر است؛ که چادرملو همواره به کیفیت محصول و رعایت استانداردهای بین‌المللی پایبند بوده و صادرات گندله با توجه به تقاضای آن از سوی غول‌های بین‌المللی فولادی، می‌تواند نقش کلیدی در تقویت موقعیت منطقه‌ای ایران ایفا کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور