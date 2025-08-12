انتشار شماره ۳۱۶ «سفیر» با محوریت نقش راهبردی بانکها در بحرانها و شرایط اضطراری
شماره ۳۱۶ نشریه داخلی «سفیر» با تمرکز بر بررسی نقشآفرینی بانکها در شرایط بحرانی و جایگاه ویژه بانک ملی ایران منتشر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی بانک ملی ایران، در این شماره، بخش ویژهای به روایت اقدامات بانک ملی ایران طی ۱۲ روز جنگ و حضور بیوقفه در خط مقدم خدمترسانی اختصاص یافته است؛ روایتی از ایستادگی کارکنان، تداوم ارائه خدمات بانکی و پشتیبانی از فعالیتهای حیاتی کشور در سختترین روزها.
این شماره همچنین به موضوعاتی چون بازسازی فرآیندها و توسعه خدمات غیرحضوری، نقش بانکها در معماری اقتصاد جهانی، و چشمانداز ارز دیجیتال و تأثیر آن بر نظام مالی بینالمللی میپردازد.
در بخش سلامت نیز مطلبی با عنوان «نخستین گام برای پیشگیری از سرطان» منتشر شده که بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه و ارتقای آگاهی عمومی تأکید دارد.
«سفیر» تلاش دارد در این شماره با گردآوری تحلیلهای تخصصی، گزارشهای مستند و گفتوگو با مدیران و کارشناسان، تصویری شفاف از ظرفیتها، چالشها و مسیر پیشروی نظام بانکی کشور در مواجهه با بحرانها ترسیم کند.