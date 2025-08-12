این شماره همچنین به موضوعاتی چون بازسازی فرآیندها و توسعه خدمات غیرحضوری، نقش بانک‌ها در معماری اقتصاد جهانی، و چشم‌انداز ارز دیجیتال و تأثیر آن بر نظام مالی بین‌المللی می‌پردازد.

در بخش سلامت نیز مطلبی با عنوان «نخستین گام برای پیشگیری از سرطان» منتشر شده که بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه و ارتقای آگاهی عمومی تأکید دارد.

«سفیر» تلاش دارد در این شماره با گردآوری تحلیل‌های تخصصی، گزارش‌های مستند و گفت‌وگو با مدیران و کارشناسان، تصویری شفاف از ظرفیت‌ها، چالش‌ها و مسیر پیش‌روی نظام بانکی کشور در مواجهه با بحران‌ها ترسیم کند.