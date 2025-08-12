خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتشار شماره ۳۱۶ «سفیر» با محوریت نقش راهبردی بانک‌ها در بحران‌ها و شرایط اضطراری

انتشار شماره ۳۱۶ «سفیر» با محوریت نقش راهبردی بانک‌ها در بحران‌ها و شرایط اضطراری
کد خبر : 1673065
لینک کوتاه کپی شد.

شماره ۳۱۶ نشریه داخلی «سفیر» با تمرکز بر بررسی نقش‌آفرینی بانک‌ها در شرایط بحرانی و جایگاه ویژه بانک ملی ایران منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک ملی ایران، در این شماره، بخش ویژه‌ای به روایت اقدامات بانک ملی ایران طی ۱۲ روز جنگ و حضور بی‌وقفه در خط مقدم خدمت‌رسانی اختصاص یافته است؛ روایتی از ایستادگی کارکنان، تداوم ارائه خدمات بانکی و پشتیبانی از فعالیت‌های حیاتی کشور در سخت‌ترین روزها.

این شماره همچنین به موضوعاتی چون بازسازی فرآیندها و توسعه خدمات غیرحضوری، نقش بانک‌ها در معماری اقتصاد جهانی، و چشم‌انداز ارز دیجیتال و تأثیر آن بر نظام مالی بین‌المللی می‌پردازد.

در بخش سلامت نیز مطلبی با عنوان «نخستین گام برای پیشگیری از سرطان» منتشر شده که بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه و ارتقای آگاهی عمومی تأکید دارد.

«سفیر» تلاش دارد در این شماره با گردآوری تحلیل‌های تخصصی، گزارش‌های مستند و گفت‌وگو با مدیران و کارشناسان، تصویری شفاف از ظرفیت‌ها، چالش‌ها و مسیر پیش‌روی نظام بانکی کشور در مواجهه با بحران‌ها ترسیم کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور