۱۰ اشتباه ویرانگر که در فرایند طلاق نباید مرتکب شوید
این مقاله، نقشه راهی برای شناخت و پرهیز از ۱۰ خطای نابودکننده در فرآیند طلاق است.
به گزارش ایلنا؛ طلاق یک طوفان احساسی و حقوقی است. در میانه این طوفان، جایی که منطق تحت تأثیر خشم، غم و سردرگمی قرار میگیرد، افراد ناخواسته دست به اشتباهاتی میزنند که آینده مالی، روانی و حتی رابطه آنها با فرزندانشان را برای همیشه تحتالشعاع قرار میدهد.
بسیاری از این اشتباهات غیرقابل جبران هستند و حسرتی دائمی به همراه دارند. این مسیر پر از مینهای حقوقی و عاطفی است و عبور از آن بدون راهنمایی حرفهای، ریسک بزرگی محسوب میشود.
کمک گرفتن از یک وکیل طلاق مجرب و دلسوز، سپری است که شما را در برابر این اشتباهات ویرانگر محافظت کرده و تضمین میکند که در پایان این مسیر سخت، حقوق شما پایمال نشده باشد. این مقاله، نقشه راهی برای شناخت و پرهیز از ۱۰ خطای نابودکننده در فرآیند طلاق است.
اشتباه اول: تصمیمگیری بر اساس احساسات، نه منطق
این بزرگترین و رایجترین دام در مسیر طلاق است. در لحظات اوج عصبانیت ممکن است فریاد بزنید: «من هیچچیز نمیخواهم، فقط طلاق!» یا در یک لحظه دلسوزی و ضعف، تمام حقوق مالی خود مانند مهریه و نفقه را ببخشید. این تصمیمات احساسی، بعدها که آرامش خود را بازیافتید، به پشیمانی عمیقی تبدیل میشوند.
بخشیدن حقوق مالی در یک توافق شفاهی یا حتی کتبی اما بدون نظارت حقوقی، میتواند شما را در آغاز فصل جدید زندگیتان با مشکلات مالی جدی مواجه کند. دادگاه تصمیمات شما را جدی میگیرد و بازگرداندن این حقوق تقریبا غیرممکن است. یک وکیل به عنوان یک سپر منطقی عمل کرده و اجازه نمیدهد تصمیمات لحظهای، آینده شما را به خطر بیندازد.
اشتباه دوم: ترک کردن ناگهانی منزل مشترک
بسیاری از افراد، بهویژه خانمها، پس از یک مشاجره شدید، با عصبانیت منزل مشترک را ترک میکنند به این امید که طرف مقابل تنبیه شود. غافل از اینکه این اقدام میتواند در دادگاه علیه خودشان استفاده شود.
هرچند ترک منزل به خودی خود باعث از بین رفتن حق مهریه نمیشود، اما میتواند حق «نفقه» شما را در آن دوران از بین ببرد. در موارد پیچیدهتر، طرف مقابل ممکن است از این اقدام برای متهم کردن شما به «عدم تمکین» یا حتی به عنوان یک اهرم فشار در مذاکرات مربوط به حضانت فرزندان استفاده کند. قبل از هر اقدامی برای ترک خانه، حتما باید با یک متخصص مشورت کنید.
اشتباه سوم: دستکم گرفتن حقوق مالی فراتر از مهریه
بسیاری از خانمها تصور میکنند تنها حق مالی آنها در طلاق، «مهریه» است. این یک اشتباه بزرگ است. قانون حقوق مالی دیگری را نیز برای زن در نظر گرفته است که نادیده گرفتن آنها به معنای چشمپوشی از بخش قابل توجهی از دارایی شماست.
حقوقی مانند نفقه ایام عده، اجرتالمثل ایام زوجیت (دستمزد کارهایی که در خانه همسر انجام دادهاید و وظیفه شرعی شما نبوده) و شرط تنصیف دارایی (در صورت وجود در عقدنامه) میتوانند مبالغ قابل توجهی باشند. محاسبه و مطالبه این حقوق نیازمند دانش حقوقی دقیق است و بدون کمک وکیل، احتمالاً از دست خواهند رفت.
اشتباه چهارم: صحبت درباره پرونده در شبکههای اجتماعی و با اطرافیان
در دنیای امروز، به اشتراک گذاشتن جزئیات زندگی امری رایج شده است. اما وقتی پای طلاق به میان میآید، هر استوری، پست یا درددلی با دوستان و آشنایان میتواند به یک مدرک علیه شما در دادگاه تبدیل شود.
یک پست اینستاگرامی که در آن از حال خوب خود در یک سفر میگویید، میتواند ادعای شما مبنی بر افسردگی و عسر و حرج را زیر سؤال ببرد. بدگویی از همسر در جمعهای دوستانه ممکن است توسط یک «شاهد» به دادگاه منتقل شود. پرونده طلاق باید محرمانه باقی بماند و تنها مشاور شما در این زمینه باید وکیلتان باشد.
اشتباه پنجم: غفلت از جمعآوری مدارک و مستندات
دادگاه بر اساس «مدرک» تصمیم میگیرد، نه بر اساس حرفها و ادعاهای شما. بسیاری از افراد به دلیل آشفتگی روحی یا عدم آگاهی، از جمعآوری مدارکی که میتواند سرنوشت پرونده را تغییر دهد، غافل میشوند.
پیامکهای تهدیدآمیز، ایمیلها، رسیدهای بانکی که نشاندهنده درآمد واقعی همسر است، اسناد مربوط به اموال، یا گزارش پزشکی قانونی در صورت وجود ضرب و شتم، همگی مدارک طلایی هستند. اگر این مدارک را در زمان مناسب جمعآوری نکنید، ممکن است برای همیشه از دست بروند و شما ابزار لازم برای اثبات ادعاهای خود در مورد حضانت، نفقه یا دلایل طلاق را نداشته باشید.
اشتباه ششم: استفاده از فرزندان به عنوان ابزار فشار
این یکی از غیراخلاقیترین و در عین حال آسیبزنندهترین اشتباهات است. محروم کردن طرف مقابل از دیدن فرزند یا استفاده از کودک به عنوان پیامرسان برای انتقال حرفهای تند، نه تنها به روحیه فرزند آسیب جبرانناپذیری میزند، بلکه وجهه شما را نزد قاضی به شدت تخریب میکند.
قاضی در تصمیمگیری برای حضانت، «صلاح و مصلحت کودک» را در اولویت قرار میدهد. وقتی شما نشان دهید که از فرزندتان به عنوان یک سلاح استفاده میکنید، به قاضی ثابت میکنید که صلاحیت لازم برای نگهداری از او را ندارید و این میتواند به قیمت از دست دادن حضانت تمام شود.
اشتباه هفتم: اعتماد به توافقهای شفاهی و قولهای دوستانه
«نگران نباش، بعد از طلاق هواتو دارم!»، «خانه را به نامت میزنم، فقط فعلاً توافق کن!» این قولها تا زمانی که روی کاغذ نیایند و ثبت رسمی نشوند، هیچ ارزش قانونی ندارند.
افراد پس از جدایی به راحتی زیر قولهای خود میزنند. هر توافقی در مورد مهریه، حضانت، تقسیم اموال یا هر موضوع دیگری باید به صورت دقیق، شفاف و حقوقی در «طلاقنامه» یا «توافقنامه رسمی» ذکر شود. در غیر این صورت، شما هیچ اهرمی برای الزام طرف مقابل به اجرای تعهداتش نخواهید داشت.
اشتباه هشتم: نداشتن برنامه مشخص برای حضانت فرزند
بسیاری از والدین درگیر مسائل مالی میشوند و از تدوین یک برنامه دقیق برای حضانت غافل میمانند. عباراتی کلی مانند «حضانت با من» کافی نیست.
یک برنامه حضانت دقیق باید جزئیاتی مانند برنامه ملاقات در طول هفته، تعطیلات رسمی، تابستانها، نحوه تصمیمگیری در مورد مسائل مهم تحصیلی و پزشکی و سهم هر والد در هزینههای فرزند را مشخص کند. نبود این برنامه، منشأ بیپایان اختلافات و کشمکشهای آینده خواهد بود.
اشتباه نهم: پنهان کردن اموال یا دروغ گفتن به دادگاه
این اشتباه معمولاً از سوی فردی سر میزند که میخواهد از پرداخت حقوق مالی طرف مقابل فرار کند. اما تلاش برای فریب دادگاه عواقب بسیار بدی دارد.
اگر دروغ شما یا تلاش برای پنهان کردن داراییها (مثلاً انتقال صوری اموال به نام دیگران) برای دادگاه محرز شود، نه تنها اعتبار خود را به کلی از دست میدهید، بلکه ممکن است با اتهامات کیفری مانند «فرار از دین» مواجه شوید. یک وکیل متخصص میتواند به شما کمک کند تا اموال پنهانشده طرف مقابل را به صورت قانونی شناسایی کنید.
اشتباه دهم: تلاش برای پیشبرد پرونده طلاق به تنهایی
و در نهایت، ویرانگرترین اشتباه این است که فکر کنید به تنهایی از پس این فرآیند پیچیده برمیآیید. قوانین خانواده پر از جزئیات، تبصرهها و رویههایی است که یک فرد عادی از آن بیاطلاع است.
یک اشتباه در تنظیم دادخواست، از دست دادن یک مهلت قانونی، یا عدم توانایی در پاسخگویی به سوالات فنی قاضی میتواند کل پرونده شما را نابود کند. شما درگیر مسائل عاطفی هستید و نمیتوانید همزمان وکیل، استراتژیست و مذاکرهکننده خود باشید.
تصمیماتی که امروز میگیرید، کیفیت این فصل جدید را رقم میزند. اجازه ندهید ناآگاهی و تصمیمات احساسی، آیندهای را که شایسته آن هستید از شما بگیرد. سرمایهگذاری روی یک راهنمای حقوقی متخصص، سرمایهگذاری روی آرامش، امنیت و آینده خودتان و فرزندانتان است.