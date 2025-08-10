امکان وکالتی نمودن حسابهای بانک سپه در طرح ثبت نام محصولات شرکت سایپا فراهم شد
مشتریان گرامی بانک سپه میتوانند برای وکالتی نمودن حسابهای خود و شرکت در طرح ثبتنام پیش فروش مردادماه 1404 محصولات سایپا برای خرید محصولات این شرکت، به صورت غیرحضوری از طریق لینک ib.banksepah.ir و همراه بانک اقدام کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بانک سپه، امکان وکالتی نمودن حساب برای تمامی مشتریان گرامی بانک سپه به صورت غیرحضوری و صرفاً از طریق لینک ib.banksepah.ir و همراه بانک فراهم شده و متقاضیان میتوانند نسبت به وکالتی نمودن حساب به نام شرکت سایپا (مردادماه 1404) با مبلغ مسدودی 400 میلیون تومان و قبول شرایط و ضوابط اقدام کنند.
لازم به ذکر است، زمان شروع فرآیند وکالتی نمودن حسابها برای متقاضیان عادی از روز شنبه 18 مرداد ماه تا چهارشنبه 22 مرداد ماه سال جاری میباشد.