خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خدمت‌رسانی بانک ملی ایران به زائران اربعین در مسیرهای مرزی کشور

خدمت‌رسانی بانک ملی ایران به زائران اربعین در مسیرهای مرزی کشور
کد خبر : 1671961
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی، بانک ملی ایران با هدف تسهیل سفر زائران، اقدام به برپایی موکب‌های پذیرایی و خدماتی در مسیرهای منتهی به مرزهای کشور کرده است. این موکب‌ها در استان‌های کرمانشاه، خوزستان، کردستان، ایلام و آذربایجان غربی برپا شده و علاوه بر پذیرایی از زائران، خدمات متنوع بانکی را نیز ارائه می‌دهند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران،در این موکب‌ها، خدمات بانکی شامل تأمین ارز اربعین، پرداخت وجه نقد، ارائه خدمات از طریق خودپردازهای سیار و ثابت و پاسخگویی به نیازهای مالی زائران فراهم شده است. 

همچنین، ادارات امور شعب بانک ملی ایران در استان‌های مرزی با به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های عملیاتی و استقرار شعب کشیک، پرداخت ارز ویژه زائران اربعین ۱۴۰۴ را به‌صورت گسترده و منظم انجام می‌دهند.این خدمت‌رسانی، در تمامی ساعات اداری شعب منتخب ادامه دارد و در روزهای پنج‌شنبه نیز از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر فعال است.   زائران می توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت، خدمات ارزی و بانکی مورد نیاز خود را دریافت کنند.

بانک ملی ایران با بهره‌گیری از توانمندی‌های شبکه گسترده شعب و همکاران خود، تلاش می‌کند تا زائران اربعین این سفر معنوی را با آرامش، آسودگی و خاطره‌ای خوش از همراهی این بانک تجربه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور