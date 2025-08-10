به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران،در این موکب‌ها، خدمات بانکی شامل تأمین ارز اربعین، پرداخت وجه نقد، ارائه خدمات از طریق خودپردازهای سیار و ثابت و پاسخگویی به نیازهای مالی زائران فراهم شده است.

همچنین، ادارات امور شعب بانک ملی ایران در استان‌های مرزی با به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های عملیاتی و استقرار شعب کشیک، پرداخت ارز ویژه زائران اربعین ۱۴۰۴ را به‌صورت گسترده و منظم انجام می‌دهند.این خدمت‌رسانی، در تمامی ساعات اداری شعب منتخب ادامه دارد و در روزهای پنج‌شنبه نیز از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر فعال است. زائران می توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت، خدمات ارزی و بانکی مورد نیاز خود را دریافت کنند.

بانک ملی ایران با بهره‌گیری از توانمندی‌های شبکه گسترده شعب و همکاران خود، تلاش می‌کند تا زائران اربعین این سفر معنوی را با آرامش، آسودگی و خاطره‌ای خوش از همراهی این بانک تجربه کنند.

